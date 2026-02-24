Ana Carrillo 24 FEB 2026 - 16:10h.

Natalia ha reaccionado a las críticas que le han hecho en las redes sociales por su actitud

Natalia está recibiendo muchas críticas en redes sociales por su forma de actuar con Milton, su marido en 'Casados a primera vista', y ha querido hacerles frente en sus stories de Instagram, donde ha explicado que entiende que no se comprenda su actitud pero donde ha defendido que es tal cual se está viendo en el programa de Telecinco.

"Entiendo las críticas y entiendo que no entendáis cosas", ha comenzado diciendo la madrileña, que también ha confesado que sabe que mucha "no entenderá" que ella se siente "bien" viendo cómo actúa en el programa: "Yo me siento bien porque yo sé en cada momento lo que estaba pasando".

Natalia ha revelado que "en absoluto" se está mostrando una cara suya que no es: "Soy así [...] Yo he sido real en todo momento: súper graciosa, súper risueña, súper amable... Pero como ya dije hay gente que saca lo mejor de ti y gente que saca lo peor de ti, y lo que habéis visto es lo peor de mí, ni más ni menos; todo el mundo tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo y hasta el momento Milton ha sacado lo peor de mí, entonces eso soy yo también".

Sobre el motivo por el que cree que está recibiendo tantas críticas, ha comentado: "Creo que a la gente no le gusta la gente sincera, la gente que dice las cosas a la cara y la gente que dice las cosas como las piensa"; y también ha subrayado que las únicas críticas que le pueden afectar son de las personas que la conocen "desde siempre" y que esas personas están apoyándola.

La creadora de contenido ha asegurado que no le afectan "en absoluto" las críticas y que le "hacen gracia" porque los espectadores no conocen cómo es en realidad, solo han visto su peor versión: "Podéis juzgarme lo que queráis porque me estoy exponiendo a ello, pero no me conocéis".

También ha comentado que ha hecho autocrítica al verse en televisión: "No es lo mismo vivir las cosas en primera persona que verlas desde fuera".