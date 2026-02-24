Luciana, de 'Casados a primera vista', se toma con humor la opinión de Borja sobre su físico

Ana Carrillo 24 FEB 2026 - 15:23h.

Una dinámica propuesta por los expertos de 'Casados a primera vista' en el marco de 'la semana de la honestidad' ha provocado un conflicto entre Luciana y Borja. El ejercicio consistía en que ellos ordenasen de mayor a menor atractivo físico a las chicas y que ellas hicieran lo mismo con los chicos. Borja no puso en el primer puesto a Luciana, sino a Estefanía, lo que desencadenó el malestar de la argentina.

La razón de su enfado es que Borja le había descrito cómo le gustaban las chicas y no coincidía con la descripción de la pareja de Stefan. "Para poner a una chica rubia con ojos claros en el uno que me ponga a mí", expresó Luciana, que quiso 'devolvérsela' a su marido y no lo puso en la primera posición de su ranking, reconociéndole que lo hacía porque no le había gustado ver que a ella no la ponía en el top 1.

En Instagram, tras la emisión del programa 6, la enfermera ha bromeado con la posición el ranking que le dio Borja recordando que los amigos del empresario sevillano habían criticado su físico en la boda y que habían llegado a decir de ella que era "un 6" mientras que él era un sobresaliente.

"Hemos mejorado, chicos, de un 6 a ser la 3 en el ranking", ha comentado Luciana en sus stories con un emoji de la carita que se parte de risa, optando que prefiere tomarse con humor la situación.