Logo de telecincotelecinco
Logo de Casados a primera vistaCasados a primera vista
Casados a primera vista

Luciana, de 'Casados a primera vista', se toma con humor la opinión de Borja sobre su físico

Luciana
Luciana, participante de 'Casados a primera vista'. Instagram
Compartir

Una dinámica propuesta por los expertos de 'Casados a primera vista' en el marco de 'la semana de la honestidad' ha provocado un conflicto entre Luciana y Borja. El ejercicio consistía en que ellos ordenasen de mayor a menor atractivo físico a las chicas y que ellas hicieran lo mismo con los chicos. Borja no puso en el primer puesto a Luciana, sino a Estefanía, lo que desencadenó el malestar de la argentina.

Afloran los miedos entre Luciana y Borja con la dinámica de la atracción con otros participantes y al mirar sus teléfonos: "¿Con cuántos tíos hablas?”
Afloran los miedos entre Luciana y Borja con la dinámica de la atracción con otros participantes y al mirar sus teléfonos: "¿Con cuántos tíos hablas?”
PUEDE INTERESARTE

La razón de su enfado es que Borja le había descrito cómo le gustaban las chicas y no coincidía con la descripción de la pareja de Stefan. "Para poner a una chica rubia con ojos claros en el uno que me ponga a mí", expresó Luciana, que quiso 'devolvérsela' a su marido y no lo puso en la primera posición de su ranking, reconociéndole que lo hacía porque no le había gustado ver que a ella no la ponía en el top 1.

Las parejas hacen su ‘ranking’ de atracción con el resto de los participantes y eso genera tensión entre ellos: “No me lo esperaba”
Las parejas hacen su ‘ranking’ de atracción con el resto de los participantes y eso genera tensión entre ellos: “No me lo esperaba”
PUEDE INTERESARTE

En Instagram, tras la emisión del programa 6, la enfermera ha bromeado con la posición el ranking que le dio Borja recordando que los amigos del empresario sevillano habían criticado su físico en la boda y que habían llegado a decir de ella que era "un 6" mientras que él era un sobresaliente.

Las diferentes impresiones de las familias de Luciana y Borja al conocerse
Las diferentes impresiones de las familias de Luciana y Borja al conocerse

"Hemos mejorado, chicos, de un 6 a ser la 3 en el ranking", ha comentado Luciana en sus stories con un emoji de la carita que se parte de risa, optando que prefiere tomarse con humor la situación.

Temas