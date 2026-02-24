Ángela y su novio, Álvaro, comparten su dura historia y viven un momento único

¡Nos vamos de boda en 'El diario de Jorge'! Sole le da un ultimátum a su marido para casarse: "No tengas miedo y pon fecha"

Compartir







Álvaro ha llegado al programa algo nervioso por saber quién le había traído a 'El diario de Jorge'. En un primer momento ha sospechado de que sus hijos habían organizado la sorpresa, pero nada más lejos de la realidad. Su pareja, Ángela, ha sido la persona que le ha querido dar el mensaje que ha dejado al hombre sin palabras.

Con ayuda del público, Álvaro ha leído un mensaje: "Nos damos la vida", y en ese momento se ha emocionado al escuchar una canción que le recordaba a su pareja y al primer hijo que tuvieron: "Se murió nuestro hijo con tres meses y esta canción es nuestra", decía entre lágrimas al recordar esa etapa tan complicada en su vida.

Tras esto, Álvaro fue conducido al exterior del plató por Jorge Javier sin saber quién le había convocado: “Detrás de esa puerta te espera una persona muy importante para ti”, le anunciaba el presentador, mientras aumentaban los nervios: “Quizás hoy sea el primer día del resto de tu vida”, le adelantaba antes de abrir.

Una declaración de amor tras años difíciles

Al cruzar la puerta roja, la sorpresa fue total. Allí estaba Ángela, visiblemente emocionada, lista para dar uno de los pasos más importantes de su vida. Con la voz entrecortada, Ángela dedicó a su pareja unas palabras que dejaron sin aliento al plató: “Amor, la vida te puso en mi camino hace cinco años para iluminarme, para hacerme feliz y para traer al mundo a nuestro pequeño guerrero. Hemos sufrido mucho, pero gracias a ti he logrado levantarme y volver a ser mamá. Te quiero y deseo seguir compartiendo mi vida contigo ahora y siempre”.

“¿Quieres casarte conmigo?”

Álvaro, completamente emocionado, apenas podía articular palabra. “Ahora no tengo ninguna, la verdad”, confesó, reconociendo que se había quedado en blanco. Finalmente, respondió con un rotundo “sí”, desatando los aplausos y la emoción en el programa.

Una historia de amor con 20 años de diferencia

La pareja comenzó su relación hace cinco años, cuando Ángela tenía 19 y Álvaro 39. Él, padre de tres hijos, conoció a Ángela cuando ella trabajaba como camarera. “Yo cuando venía a trabajar siempre paraba ahí… vamos a tomar un cafelito. Al otro día otro cafelito… hasta que dije: vamos a quedar un fin de semana y nos tomamos una cerveza”, recordó entre risas.

Pese a los 20 años de diferencia de edad, ambos aseguraron que nunca fue un obstáculo. “Cuando quieres a una persona, de verdad…”, explicó Álvaro. Ángela corroboró que todo fue surgiendo “poco a poco”, de manera natural. Hoy, con un hijo en común y tras superar momentos complicados, la pareja asegura que está “donde siempre quiso estar”. La espectacular pedida en ‘El diario de Jorge’ no solo selló su amor ante las cámaras, sino que marcó el inicio de una nueva etapa en su historia juntos.