Cruce de reproches y acusaciones muy duras entre Aroha, su hermano y su madre

Durísimo cruce de acusaciones y reproches familiares entre Aroha y Carolina

Inédito | Laura le recrimina a su hermano que se líe con sus amigas y este le avisa que no va a dejar de hacerlo: "Te vas olvidando"

Compartir







Tenso y doloroso enfrentamiento familiar en el plató de 'El diario de Jorge'. Aroha, su madre Carolina y su hermano Aitor protagonizaron un cruce de acusaciones marcado por reproches del pasado, versiones enfrentadas y episodios de presunta violencia intrafamiliar.

Todo comenzó cuando Carolina negó que su hija no se hubiera sentido apoyada en los momentos más complicados de su vida, especialmente tras su reciente ruptura sentimental. “Yo he sido la que le ha estado diciendo: ‘Aroha, tú puedes, has estado sacando adelante a tu pareja, has estado sacando tu casa’. Me parece que eso es apoyar a tu hija”, defendió visiblemente afectada.

La madre aseguró que siempre ha valorado el esfuerzo de Aroha, recordando que se marchó “a miles de kilómetros sola” y que luchó por salir adelante. “No puedo entender que diga que no se siente valorada cuando se lo digo continuamente”, insistió.

Acusaciones sobre una etapa conflictiva

El momento más duro llegó al abordar la conflictiva adolescencia de Aroha. Carolina relató episodios muy delicados: “He sufrido empujones por la escalera, tuve contusiones en la espalda”. Explicó que pidió ayuda externa y que incluso acudió a la asociación Don Bosco de Córdoba, que fue clave para reconducir la situación familiar. También aseguró que intentó contactar con el programa 'Hermano Mayor', aunque al ser su hija menor de edad no pudo acceder al formato. “Yo no soy perfecta, tenía muchísimo genio, pero esta asociación nos ayudó mucho”, reconoció.

Aroha, por su parte, admitió que atravesó una etapa rebelde y agresiva, pero negó algunos de los episodios narrados por su madre. “Hay que tener cuidado con cómo se cuentan las cosas”, reprochó. Sobre el incidente en la escalera, sostuvo que fue “un forcejeo mutuo” y que la versión materna está “exagerada”. Incluso aseguró que tras ese altercado fue su madre quien la tiró al sofá y le dio “tortas”.

Siete años sin hablar con su hermano

El conflicto familiar no se limita a la relación madre e hija. Aroha confesó que lleva siete años sin hablarse con su hermano Aitor, al que culpa en parte de la ruptura familiar y de un supuesto trato desigual por parte de su madre.

Durante el programa, Aitor intervino por teléfono. Reconoció que hubo “cosas buenas y malas”, pero negó ser el único responsable. “Las peleas fueron mutuas”, afirmó. Aroha fue más allá y habló de “maltrato que tuvimos los dos contra los dos”, asegurando que ambos se agredieron y que ella también se defendía.

“Yo lo único que quiero es arreglar eso y decirle a mi hermano que lo quiero muchísimo”, expresó emocionada, recordando momentos felices de la infancia que, según su madre, demuestran que siempre estuvieron presentes para ambos hijos.

El cara a cara final en plató

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Carolina entró en el plató para encontrarse cara a cara con su hija. Ambas defendieron perspectivas opuestas sobre la educación recibida y los supuestos favoritismos hacia Aitor.

Aroha reprochó que nunca podía hacer planes a solas con su madre sin que su hermano estuviera presente, mientras que Carolina lo negó rotundamente y defendió que siempre actuó “por y para los dos”. En uno de los momentos más contundentes, la madre respondió a otra acusación de su hija sobre sus parejas sentimentales: “Me he peleado por activa y por pasiva con mi hija para que el novio la trajera a casa”, exclamó, negando haberle prohibido llevar a sus parejas al domicilio familiar.

Finalmente, entre lágrimas Aroha le ha confesado a su madre lo que siente de manera conciliadora: "Yo siempre la quiero con locura y siempre voy a estar allí", decía Carolina. Ante una petición de Jorge Javier Vázquez, madre e hija se han dado un abrazo y con la esperanza de empezar de nuevo y conseguir mejorar su relación.