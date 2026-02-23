Karen y Sandra ven a Laura tras casi tres décadas sin saber de ella

La emoción invadió 'El diario de Jorge' con la lacrimógena historia Laura. La invitada contó que en su infancia fue dada en adopción y que, cuando creció quiso descubrir su historia y su origen. Hace cinco años se enteró que su madre estaba viva, pero no pudo contactar con ella. Hoy ha podido, tras más de dos décadas, conocerla en el programa, viviendo uno de los momentos más emotivos de 'El diario de Jorge', dejando al público en 'shock'.

Laura no ha podido contener la emoción y se ha roto al descubrir que el equipo del programa de 'El diario de Jorge' había encontrado a su madre biológica, después de toda una vida buscándola: "Contacté con el centro de adopción y me dijeron que estaba viva, pero no la encontré", admitía. Desde eso han pasado cinco años y aún quiere conocerla: "Quiero conocerla, saber por qué me dio en adopción y saber todo. Necesito una explicación y no puedo quedarme así", decía entre lágrimas.

"Nunca os he guardado rencor"

Jorge Javier Vázquez le ha transmitido que tras una búsqueda muy intensa habían encontrado a su madre, ante la incredulidad de Laura: "Tenía la esperanza de que tú me podías ayudar", decía agradeciendo a todo el equipo del programa.

Además, el presentador le ha contado que también han encontrados a sus hermanos: "Lloro de la alegría de saber de ella. Siempre tuvimos la esperanza de verla y la tenemos presente", reconocía Karen, una de sus hermanas. Entre lágrimas, Karen ha explicado que quiere abrazarla y decirle que la quieren mucho.

En este mensaje, también han confesado que tenían miedo a que Laura les rechazase: "Nunca os he guardado rencor. Siempre he querido saber de ti y qué es lo que pasó. Jamás voy a echarte la culpa de haberme dado. Siempre vas a ser mi madre", respondía Laura.

"No sabía que mi hija estaba en España"

Mediante una videollamada desde Colombia, Laura ha podido conocer por primera vez a su hermana Karen y a su madre Sandra, en un emotivo encuentro a distancia cargado de lágrimas. Nada más verse en directo, las tres se han roto: "Le he echado de menos", decía desconsolada la joven. Con la voz entrecortada, han intercambiado algunas palabras: "No sabía que mi hija estaba en España", explicaba la madre.

Karen, ha querido agradecer al equipo de 'El diario de Jorge' por permitir que este encuentro se haya hecho realidad: "Estamos muy emocionados de poderla ver", admitía ella. Además, han contado que todos los hermanos están muy contentos tras conocer esta noticia.

Un próximo reencuentro en persona

Finalmente, el programa les ha comunicado que podrán verse en persona en el plató de 'El diario de Jorge' próximamente, algo que Laura, Sandra y Karen han celebrado muy emocionadas y con muchas ganas de abrazarse y recuperar el tiempo perdido como una familia tras 26 años sin saber nada de ellas: "Me encantaría abrazarla y compartir todo con ella", decía la hermana.