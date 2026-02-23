José Manuel y Adelaida le rinden homenaje a su padre tras una vida dedicada al carnaval de Badajoz

El plató de 'El diario de Jorge' se llenó como nunca de luz, color y ritmo con la comparsa 'El vaivén', de Badajoz, que llegó al programa para hacerle un homenaje muy sentido a uno de los integrantes más queridos y apreciados, Antonio. Sus hijos, José Manuel y Adelaida, le han preparado esta sorpresa a su padre después de haber pasado un año algo complicado para este integrante.

Con unos trajes cargados de detalles, los miembros de 'El vaivén', se han vestido con un disfraz para representar al pueblo mongol: "Todos los años elegimos una temática significativa para nosotros y esta le tenemos mucho cariño", explicaba José Manuel ante las preguntas del presentador. Según el joven, la historia de este pueblo les llamaba mucho la atención.

El carnaval de Badajoz es de interés turístico internacional: "Le ponemos mucha pasión. Lo que se ve en este sitio no se ve en ningún sitio", contaba. Además, este año ha sido más especial para ellos porque Antonio, su padre, ha estado malo y no sabían si podría disfrutar del carnaval, después de 38 años viviendo esta fiesta como su pasión.

"Has hecho muchísimo por el carnaval de Badajoz"

"Es hora de que reconozcamos la labor que has hecho por nosotros y la familia carnavalera que has creado", comenzaba José Manuel. "Eres la persona más especial y carismática que he conocido en mi vida. Tu generosidad no tiene límites y eres el espejo dónde me miro todos los días. Te adoramos, te necesitamos y estamos orgullosos de ti", decía el joven. Antonio no se esperaba esta sorpresa y estaba visiblemente emocionado tras las palabras de su hijo.

Tras esto, Adelaida ha continuado con la carta con la voz temblorosa: "Has hecho muchísimo por el carnaval de Badajoz. Eres un referente para mucha gente, pero sobre todo lo eres para tus hijos y para tus nietas. Te admiramos y te queremos", decía ella emocionada. Tras una vida dedicada al carnaval, esta ha sido la manera de hacerle un emotivo homenaje.