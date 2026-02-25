Verónica no puede esperar más y decide cumplir su promesa de conocer este año a su hermano biológico

Consigue reunir a sus hermanos en un encuentro único tras crecer sin su cariño: "Que se olviden de todo, que la vida es muy corta"

Verónica es una de las protagonistas del día de hoy pues conoce a su hermano biológico desde hace 10 años pero tan solo a través de fotografías. Se ha aferrado a esa imagen durante años pero por fin ponen punto final a esta situación en 'El diario de Jorge' donde decide darle una sorpresa a Roberto: ¡Así de emotivo ha sido este momentazo!

El emotivo momento de dos hermanos biológicos

Roberto no tenía ni idea de quién podía estar detrás de su invitación al programa hasta que ve escrito en el pantallón la palabra "hermano". De repente, sus lágrimas comienzan a aflorar: "¿De verdad? Yo creía que venía a otra cosa, pero por lo que me estás poniendo ahí debe ser una de mis hermanas". Una idea que emociona por completo al invitado puesto que le gustaría que fuera la pequeña: "No la conozco".

Se conocen desde hace años pero no personalmente y no se podían ni imaginar que su primer abrazo sería en 'El diario de Jorge'. Aún así, asegura sentirse preparado para hacerlo pues es la única que le falta.

Así que Verónica entra en el plató y se lanza a los brazos de su hermano mientras este le dice en el oído: "Ya era hora". "Ahora sí que tengo un hermano", afirma ella mientras apoya su cabeza en su hombro completamente emocionada. "Te lo dije que de este año no pasaba", apunta entre lágrimas.

"Es jodido haber tenido hermanas y no haberte podido criar con ellos por circunstancias de la vida. Saber que eres uno de los mayores y esa protección hacia los pequeños. Esa es la lástima, que no puedes vivir esos momentos que nos hayan quitado o robado pero crear unos nuevos ahí quedan también", le confiesa Roberto a Jorge Javier.