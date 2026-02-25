María José no da crédito que Javi esté tratando de recuperar su amistad reprochándole el motivo de su distanciamiento

Le aclara a su examiga el verdadero motivo por el que cortó su amistad radicalmente: "Empezaron a comentar cosas homófobas y tránsfobas"

María José y Ángel descubren quién les ha traído a 'El diario de Jorge' al ver un vídeo del que fue amigo suyo hace unos cuantos años. Sin embargo, no se esperaban para nada que el motivo de su distanciamiento con ellos fuera este: "Me minaron la paciencia. Eran superimpuntuales. Me daba vergüenza quedar con ellos porque llegábamos a los restaurantes casi cuando estaban cerrando y yo de ver la cara de los camareros, me sentaba la cena mal. Cuando llegaban ellos, encima se reían y se echaban la culpa el uno al otro pero yo allí plantado en la puerta. Ya no podía más".

Mientras que la reacción de Ángel es reír, María José no da crédito a lo que acaba de escuchar y mira extrañada a Jorge Javier. Sin embargo, su compañero del sofá confiesa que "está bastante sorda" pero en publicidad le cuentan lo sucedido antes de reencontrarse con quien les ha traído hasta aquí.

Los reproches de sus amigos

La invitada asegura que uno de sus defectos es la falta de puntualidad, tal y como apunta Javi. Sin embargo, apunta: "No entiendo esto a qué viene cuando hemos estado mi marido y yo con él y su difunto marido, gran amigo mío y artista también, en todo y para todo. Entonces no acabo de pillar porque si me dice que ha perdido un vuelo de avión por mi culpa lo puedo entender".

Razón por la cual Javi entra en el plató para explicárselo personalmente. Tras saludarse, María José le señala: "No entiendo esta gilipoll*z, porque no tiene otro nombre, que acabas de hacer". Y es que a la pareja no le ha sentado para nada bien el video donde salía explicándoles el motivo del distanciamiento.

"Yo he venido aquí a retomar la amistad nuestra", apunta el invitado. "Ah, pues de la forma que has empezado no creo que la vayas a retomar, ya te lo digo yo", reacciona María José pues hace "muchos años" que no tienen relación con él. Y es que a la invitada le duele por cómo se portó ella con él y con su marido fallecido: "No te lo reprocho, lo he hecho porque era mi amigo y porque lo quería y te quería a ti a través de él. Entonces, si lo que pretendes es recuperar mi amistad diciendo que soy impuntual"