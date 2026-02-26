Lara Guerra 26 FEB 2026 - 21:42h.

'El diario de Jorge' llega con una inédita historia que ha dejado los nervios a flor de piel. La nueva invitada tiene 24 años y considera que ya no puede ser una madre joven porque quiere tener 4 hijos. Vive junto a su novio y pese a tener trabajo, el dinero sigue siendo un problema.

Paula siente que el primer hijo debería haber sido con 19 años, sin embargo, llega con algo muy especial con ella y que va a dejar a cuadros a su pareja...¡Un test de embarazo!: "Se lo voy a dar ahora para ver que dice. Creo que no estoy embarazada porque en la última vez no he notado nada. El test de embarazo que traigo es falso, pero quiero darle un sustillo a mi novio", asegura.

Tras esto, Jorge le pregunta por el motivo por el que quiere dar un susto a su novio, y es que Paula asegura que "quiero que espabile, que empecemos a ahorrar dinero. Quiero boda primero, a lo grande y luego cuatro hijos". Ante esa cantidad, Jorge Javier no ha dudado en conocer si ambos están trabajando, mientras que Alexis está a jornada completa, ella está a media; algo que dificulta sus planes.

Además, Paula ha dejado claro que se gastan mucho dinero en hacer planes como 150 euros en comidas, también en hoteles y unos 100 euros en ropa. Después de conocer todos sus gastos, ha llegado el momento de que Alexis entre en plató y conozca la gran e inesperada noticia que le trae su pareja.

La reacción de Alexis al ver el test: "¿Es de COVID?"

Jorge Javier le hace entrega de la caja dónde se encuentra el test de embarazo de su novia y pregunta: "¿Es un test de COVID?" Sin embargo, Jorge le comunica que es de embarazo y al momento el invitado entiende que "si estoy aquí es porque entonces Paula está embarazada. Ahora mismo estoy un poco en shock. No voy a llorar, pero igual desmayarme sí".

Alexis confiesa que tienen ganas de ser padres de cuatro hijos, de hecho tienen hasta los nombres. Entre tanta ilusión y emoción, Paula le comunica que "es negativo y menos mal porque si nos llega a salir positivo yo no sé que hacemos. A ver cómo le damos de comer al niño, a ver como compramos los pañales, la cuna...porque no tenemos un duro".

Continúa el mensaje: "Así que, ya sabes, empieza a espabilar que al final vamos a tener los hijos cuando ya se nos haya pasado el arroz". Al conocer el mensaje de Paula, Alexis comenta que "es una decepción". Tras esto, ambos se unen en plató y de nuevo la invitada le comunica su deseo por ser madre pronto y sus ganas de ahorrar para conseguirlo.