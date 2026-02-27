Telecinco.es 27 FEB 2026 - 22:40h.

Alba llega desde Castellón para concursar en 'Allá tú'

María llega a la última jugada con las mejoras cifras del panel y tras rechazar una súper oferta: "Yo quiero jugar"

Juanra Bonet llega con una nueva entrega de 'Allá tú' con el fin de hacer entrega de mucho dinerito ya que abrir una de las cajas puede cambiarte por completo la vida. Todos los aspirantes llegan con mucha ilusión e intriga por conocer quién será el elegido; sin embargo, la concursante elegida de hoy no ha podido contener las lágrimas por llevar tan solo dos programas. Sus ganas de quedarse con sus compañeros eran superiores a aspirar a esos 100.000 euros.

La persona que va a concursar es Alba, de Castellón. Con la caja 16 en sus manos y muchas lágrimas confesaba "no me quiero ir". Hasta el propio presentador se sorprendía de que le tocara ella: "¡Si acabas de llegar!". La joven es estudiante de ADE y tiene ganas de opositar después. Sobre con quién quiere participar, por la puerta aparece su mejor amiga Mireia, con la que de nuevo, las lágrimas se vuelven las protagonistas.

Una pelota de tenis, un curso de rubik y un cáctus bailarín: así es el panel

Desde 0,10 céntimos hasta 100.000 euros, una pelota de tenis, un curso de rubik y un cáctus bailarín son todas las oportunidades a las que puede aspirar Alba. La táctica de la concursante ha sido elegir los números que no le gustaban; sin embargo, pasando el ecuador del programa, por desgracia los paneles rojos eran los protagonistas.

Pese a que las opciones no eran las mejores, la banquera le plantea jugar a las comunidades y optar a más dinero del que esperaba; nada más y nada menos que hasta 10.000 euros. Momentos previos a ver esto, en la caja de la concursante encontrábamos 13.300 euros; algo que ha provocado mucha tristeza en ella. Por 10.000 y un mapa entero al que elegir una comunidad, Alba no elegía la correcta. Tras esto, se enfrentaba a 4 opciones para conseguir 3.000 euros ¡Dale al play para descubrirlo!