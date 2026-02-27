El conflicto familiar por una discusión hizo que estuvieran diez años sin hablarse

Acude a 'El diario de Jorge' para recuperar su amistad, pero la razón de su distanciamiento provoca justo lo contrario: "Has empezado mal"

Antonia y Yessica acusan a Lorena, mujer de Manolo, su hermano e hijo, de separar a su familia en 'El diario de Jorge'. Tras una discusión en un bar, Lorena y su marido abandonaron el local y al ir a casa de su hermano, Manolo, se encontraron las maletas en la puerta: "Mira cómo estoy. Mi hermano estaba sentado en el sillón y me gritó por echarlo todo a perder", contaba Yessica. Desde ese momento han pasado 10 años sin hablarse: "Eso lo pensó Lorena para quitarnos de en medio", decían.

Lo que no sabían Antonia y Yessica es que su nuera, Lorena, estaba en el público escuchando todas las acusaciones que estaban haciendo: "Quiso más a su mujer que a su propia hermana. Llevo 10 años sin hablar con él y yo vengo en son de paz", reconocía. Además, la hermana de Manolo ha desvelado que en el pueblo hay rumores de paternidad y que él no es padre de uno de sus hijos: "Las cosas hay que contarlas tal cual. A mi esas cosas me duelen y no nos lo creemos", afirmaban.

"No hacéis las cosas bien"

Lorena, por su parte, se ha defendido: "No tienen razón. Mi marido tiene su teléfono y si no le escribe es porque no quieren. A mi no me pueden echar una culpa que yo no tengo", decía la joven en el público. Además, ella ha preferido no meterse en este conflicto familiar porque, según ella, no tiene nada que ver. "Mi hijo mayor fue el que sacó la bolsa a la calle y luego le echamos la bronca", contaba Lorena.

Desde una sala del programa, Manolo ha afirmado que su madre y su hermana han mentido. Tras esto, el esperado reencuentro, después de una década sin verse, estuvo cargado de tensión desde el primer minuto: “No hacéis las cosas bien”, reprochaba Manolo antes de que se produjera un abrazo contenido entre los hermanos y la madre. “Son 10 años sin vernos por una discusión”, lamentaban.

La bronca y los rumores

Manolo intentó rebajar la gravedad del origen del conflicto: “Eso fue una tontería, estuvimos discutiendo por una tontería”, justificaba. Según explicó, todo comenzó por una pelea sin importancia relacionada con la cena de Nochevieja. “Yo me fui y cuando llegué a mi casa, mi niño sacó las bolsas y ya está”, aseguró, quitando hierro al asunto que marcó un antes y un después en la familia.

Sin embargo, Yessica insistía en que se sintió rechazada y humillada. “¿Con qué cara voy yo a tu casa a decirte hola?”, se preguntaba. Manolo, dolido por las acusaciones hacia su mujer, fue tajante: “A mí me ha sentado mal. Son mentiras. A mi mujer la quiero y son mis niños”, decía. La tensión aumentó cuando se abordaron los rumores sobre la paternidad de uno de los hijos. “Son rumores, Manolo, del pueblo”, trataban de justificar Antonia y Yessica. Pero él reaccionó con firmeza, defendiendo a su familia y reclamando respeto.

¿Una posible reconciliación?

Pese a todo, Manolo reconoció que le gustaría retomar la relación con su madre y su hermana: “Claro que sí, yo soy el primero que quiere”. También aseguró que desearía que Lorena pudiera tener una buena relación con ellas. La joven, por su parte, afirmó que lo ha intentado “muchas veces”, aunque reprochó desplantes hacia sus hijos y falta de apoyo en momentos complicados. Jorge Javier les pidió que mantuvieran una conversación para intentar conseguir que, tras 10 años, su relación pueda volver a estar tranquila como antes del conflicto.