Juanra Bonet llega con una nueva entrega de 'Allá tú' con el fin de entregar mucho dinerito, ya que abrir cajas puede cambiarte la vida por completo. Todos los aspirantes llegan con mucha ilusión, a la par que intriga, para descubrir quién es el elegido de hoy.

La persona que va a concursar es Paqui, de Zamora. Con la caja 12 en sus manos, la mujer se dirige con una gran sonrisa hasta su nuevo y ansiado asiento; y con ella su Virgen del Pilar que le acompaña para que tenga la mejor de las suertes. Asimismo, la nueva concursante viene con una virgen bendecida y el "gatito de las guerreras". Sobre ella, trabaja en una cadena de hoteles y además es influencer; algo a lo que le dedica bastante tiempo.

Juanra Bonet expone la oferta final de la banquera

Para participar en el concurso, la de Zamora está acompañada de Luis, su pareja. Él se dedica a la agricultura y entre risas confiesa "quedamos pocos". Tras esto, Juanra da paso al panel; en el que tenemos de 0.50 céntimos hasta los 100.000 euros; un masajeador y una cabeza de dinosaurio.

Pasado el ecuador del programa, el panel se encontraba muy a favor de la concursante. Frente a ella, una caja roja de 20 euros, y en verde: 2.500, 5.000, 7.500, 15.000 euros; pese a ser un gran panel; la concursante opta por escuchar la oferta de la banquera. Después de conocer la suculenta cifra de 2.230 y tras conocer que opinan el resto de sus compañeros finalmente accede a su oferta.