El intercambio temporal entre Natalia y Milton, y Laura y Lorenzo podría sentar un precedente en el programa poniendo a prueba la confianza de las parejas

Las parejas de 'Casados a primera vista' que seguirán juntas después del programa, según los colaboradores

Compartir







El capítulo de esta noche de ‘Casados a primera vista’ estará marcado por nuevas dinámicas propuestas por los expertos y por importantes tensiones entre las parejas. El episodio también girará en torno a la llamada “semana de la honestidad”, una actividad destinada a sacar a la luz secretos, inseguridades y conflictos surgidos durante la convivencia. Esta dinámica provocará situaciones complicadas, como el enfado de Luciana con Borja por un ranking de atractivo físico elaborado por él o la decepción de Laura al descubrir mensajes comprometidos en el móvil de Lorenzo.

¿Cambiarías de marido si no te convence el que tienes?

Por otro lado, uno de los momentos más llamativos será la propuesta de un posible “cambio de marido” temporal entre dos matrimonios, concretamente los formados por Natalia y Milton y por Laura y Lorenzo, una decisión que podría poner a prueba sus sentimientos y su confianza mutua. Y esta es la cuestión que hemos querido poner sobre la mesa a las colaboradoras de ‘Vamos a ver’.

Adriana Dorronsoro y Giovanna González creen que sí que es una buena idea cambiar de marido si la persona con la que estás no termina de convencerte o no es lo que buscabas: “¿Para qué vas a estar aguantando algo que no te satisface?”, apuntó Giovanna. “Tendré que buscar el amor en otra parte y si creo que con otra persona voy a congeniar mejor, pues cambio de marido”, explicaba Adriana entre risas.

¿Es posible enamorarse sin contacto físico en las primeras semanas?

Entre los debates planteados a los colaboradores de Telecinco hemos escogido el de si es posible que dos personas se enamoren sin apenas tener contacto físico en las primeras semanas de relación tras casarse sin conocerse previamente, haciendo así referencia a la pareja de Ana y Luija que recientemente han decidido darse su primer beso.

En esta nueva edición de experimento social, varias parejas están conviviendo bajo el mismo techo, compartiendo momentos cotidianos e incluso confidencias, pero algunas no han mostrado gestos de cercanía física en semanas. Esa ausencia de roce ha encendido el diálogo entre el equipo del programa, que se ha dividido en dos posturas: por un lado, quien piensa que la comunicación, las palabras y la conexión emocional pueden bastar para que surja el amor, y por otro, quien sostiene que sin química física —como una caricia o un beso— es muy complicado que el cariño se consolide.

Los colaboradores han opinado con humor y sinceridad sobre si ellos mismos podrían enamorarse en condiciones similares y han analizado la importancia del contacto físico en una relación.