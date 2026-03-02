El reencuentro entre Rohan y Aitana y las palabras de agradecimiento del joven

Rohan ha acudido a 'El diario de Jorge' para agradecerle a Aitana, su novia, por ser su salvadora en un momento muy difícil en su vida. El joven ha contado cómo perdió todo en las últimas inundaciones en Jerez: "Me despertó el perro del vecino porque se estaba ahogando y cogimos una muda de ropa para irnos porque el agua subía descontroladamente", contaba Rohan. Esa noche su familia tuvo que ayudar al vecino y salvarlo junto a su mascota.

Tras las inundaciones, la vuelta a casa fue un momento muy duro: "No quiero ni recordarla, se me ponen los pelos de punta. Llegamos y no vimos nada, era desolador. Parecía un campo de guerra. Fue desastroso, no podíamos ni mover los muebles", admitía algo nervioso y emocionado. Según ha contado, su familia lo ha perdido todo con las borrascas que han afectado a esa provincia andaluza: "Ahora mismo estamos un poco mejor, porque tenemos que seguir luchando".

Su novia se puso inmediatamente en marcha para ayudar a la familia de Rohan: "Se involucró mucho. Consiguió que nos dieran ropa, dinero, comida, edredones. Lo movió todo", confesaba el joven. Por esta razón quiere agradecerle a su pareja todo lo que ha hecho Aitana por él y su familia. Rohan no pudo contener las lágrimas al hablar de su novia: "Todo lo que me ha ayudado, Jorge... Esta situación te descompone. Es algo tan duro que desaparece todo en una hora", reconocía. Además, quiso agradecer a todo el mundo que les ha ayudado en esta tragedia.

"No me salen las palabras"

Tras este duro testimonio, entró en plató Aitana que descubrió en directo que Rohan estaba detrás de la sorpresa: "Me ayudó cuando estaba fatal y él me ha enseñado todo", decía nerviosa ante el tremendo aplauso del público. Ambos han protagonizado un reencuentro de película en el plató de 'El diario de Jorge'.

"Gracias por todo lo que haces siempre, no me salen las palabras. Ya sabes lo agradecido que estoy y lo que te quieren mis padres. Muchas gracias y te amo", decía Rohan con la voz temblorosa y visiblemente emocionado. Hasta Jorge Javier se ha sorprendido de la bonita historia de ambos jóvenes.