Manuel ha hecho un gran concurso y ha llegado a la ruleta final donde ha vencido a todos sus contrincantes. El concursante ha conseguido llegar hasta 'el escaparate final' de 'El precio justo' y ha llegado a la final con ganas de darlo todo para intentar llevarse a casa todos los premios expuestos en el escaparate ¿Conseguirá acertar el precio justo?

El concursante ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Dos bicicletas modernas y cómodas, además de dos cascos a juego

Una escapada para dos personas a Sanxenxo, Galicia

Viaje a Finlandia para dos personas de cinco días y cuatro noches

Un coche cien por cien eléctrico, compacto y moderno pensado para la movilidad urbana

Después de ver los premios, Manuel empieza a pensar junto a sus amigos, familia y el público cuál puede ser el precio justo de 'el escaparate final'. El concursante duda mucho, pero finalmente toma una decisión: ''24.500 euros, un euro arriba, un euro abajo'', pero cambia de opinión varias veces hasta que se decide por una cifra: ''Voy a decir 19.500 euros''.

Tras una pequeña espera en la que el concursante se ha mostrado muy nervioso, Carlos Sobera finalmente anuncia el precio justo del escaparate: ''27.576 euros'', tras escucharlo, el concursante se queda tremendamente decepcionado al darse cuenta de que se irá a casa con las manos vacías.