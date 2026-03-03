Borja se marcha de casa tras su momento más tenso con Luciana por quitarse el anillo de casa: "No quiero tener una relación"
Ambos están sumergidos en una crisis y la tensión entre ellos no hace más que crecer: "Tu realidad va por encima de todo"
La relación entre Luciana y Borja sigue llena de altibajos. Durante la última entrega de 'Casados a primera vista', ambos han protagonizado un tensísimo momento que ha llevado a Borja a tomar una tajante decisión: marcharse de casa con ultimátum incluido. Todo ha ocurrido cuando la joven de 29 años ha llegado a casa de la reunión con sus amigas y ha visto que su pareja no tenía el anillo de matrimonio puesto: "No puedo más", ha dicho Luciana, entre lágrimas.
La de Mallorca se ha mostrado muy indignada con la actitud de Borja, que también había dado la vuelta a un cuadro en donde salen los dos juntos: "Es otro más de la lista". Además, Luciana está harta de intentar gustarle, cuando cree que es imposible. Borja, por su parte, ha dejado claro que lo que le molesta de Luciana es que utilice sus sentimientos (cuando él lo ha hecho para abrirse) con la finalidad de "victimizarse".
La crisis entre los dos ha ido cada vez a más, sin llegar a un punto en común ni entendimiento posible. En un momento dado, Luciana le ha tachado a Borja de una "persona contradictoria": "Ahí están las pruebas... no lo digo yo". Borja ha estallado y se ha marchado de casa: "Adiós muy buenas, yo no me quedo aquí contigo", ha dicho.
Más adelante, Borja ha vuelto a entrar a casa y ha confesado que no se siente nada cómodo con estas discusiones y choques. "Quieres tener la razón de todo y tu realidad va por encima de todo", ha dicho Luciana. Una Luciana que cree que Borja tiene una actitud un tanto cambiante, algo que le molesta y mucho. "No somos compatibles. De momento es un no a la pareja. No quiero tener una relación contigo", ha señalado Borja, lo que ha generado gran frustración en Luciana, sin entender entonces "qué ha venido a hacer" a 'Casados a primera vista'.
Finalmente, Luciana ha roto a llorar, "súper agobiada" y totalmente derrumbada: "No quiero estar así contigo. Tú has sido mi apoyo desde el primer momento. No te vayas", ha dicho Luciana.
Los compañeros reaccionan a las palabras de Borja ante Luciana
Durante la dinámica grupal, Borja y Luciana han intentado, junto a los expertos y el resto de parejas, aclarar lo que sienten y analizar en qué punto están de la relación. Y es que Borja cree que todo tiene que fluir desde el primer momento. Además, este ha dejado claro que no son el prototipo el uno del otro. En ese momento, Natalia le ha echado en cara que no le dijera eso antes a Luciana, puesto que -según ella- ya sabía lo que sentía antes de tener relaciones sexuales con ella.
"Valórate a ti"
Y es que, sin duda, las compañeras de Luciana creen que se tiene que valorar más a nivel general. Luciana ha contado que está enfadada porque "él no la quiere conocer", con un muro de por medio en la relación y alejándose cada vez más. Estefanía le ha dado como consecuencia un consejo, hablando un poco por todas: "No estés tan atento a él, empieza a valorarte y a amarte a ti. Estate a tu rollo y ya verás como él va a empezar a ir detrás de ti". La experta ha dejado claro que ese consejo de Estefanía es bueno, pero no para demostrarle nada, si no por mero autocuidado suyo y a nivel personal.