Ana Carrillo 02 MAR 2026 - 16:39h.

Laura y Marc han pasado juntos un día con amigos y han hablado acerca de su vínculo fuera de 'Casados a primera vista'

Al poco de llegar al coliving tras sus respectivas lunas de miel, las parejas de 'Casados a primera vista' tuvieron un encuentro para tener una primera toma de contacto antes de iniciar las dinámicas grupales. La sorpresa en ese momento se la llevaron Laura Ulldemolins y Marc Torrent, que le explicaron al resto del grupo que se conocían de años atrás y que son amigos.

En Instagram han mostrado que han hecho un plan junto a otros amigos este fin de semana: una calçotada en la que han aprovechado para grabar contenido para sus redes sociales, como vídeos bailando, y para aclarar las dudas que sus seguidores tienen acerca de su amistad, que surgió hace dos años cuando se conocieron en una fiesta en Barcelona gracias a unos amigos en común.

Los participantes del exitoso programa de Telecinco han explicado que no se han liado nunca, que es la gran duda que tenían sus seguidores. "Hay que valorar cuando hay una amistad entre chico y chica. Es muy importante preguntarse qué quieres conseguir porque hay veces que hay que saber distinguir entre amistad y relación, ¡y ella es mi amiga!", ha comentado Marc, que en ese momento se ha lanzado a darle un abrazo a Laura, que ha añadido: "¡Y yo le quiero muchísimo!".

"Y esto es más importante que conseguir una relación y que cualquier cosa", ha apostillado el de Andorra, que valora mucho la amistad que tiene con Laura: "Claro que no nos hemos liado porque hay que valorar la amistad. Cuando tienes una amistad brutal desde hace muchos años eso es más importante que cualquier otra cosa".