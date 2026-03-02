Telecinco.es 02 MAR 2026 - 16:00h.

Dar el "sí, quiero" a un auténtico desconocido es un salto al vacío que acelera todas las fases del enamoramiento, pero lo importante es saber el ingrediente secretos que hace que un matrimonio sobreviva al paso del tiempo

Las parejas de 'Casados a primera vista' que seguirán juntas después del programa, según los colaboradores

El experimento social de 'Casados a primera vista' pone a sus participantes en una situación al límite. Al saltarse por completo la fase de noviazgo y pasar directamente por el altar con un completo desconocido, las parejas viven una montaña rusa emocional a contrarreloj. Durante la luna de miel, la química y el deseo suelen marcar el ritmo, pero cuando aterriza la convivencia y la temida rutina, la relación se somete a su verdadera prueba de fuego.

Esta dinámica tan extrema que vemos en pantalla nos ha llevado a plantearle a nuestros colaboradores el eterno dilema de las relaciones sentimentales: dentro de un matrimonio, ¿Qué tiene más peso, la pasión desbordante o la tranquilidad de la estabilidad?

La fecha de caducidad del deseo

Para Pepe del Real, la balanza se inclina claramente hacia un lado, y defiende que la estabilidad es la verdadera base de cualquier pareja duradera. Su argumento es demoledor: la pasión, por muy intensa que sea al principio, "dura lo que dura" y tiene fecha de caducidad. Una teoría a la que se suma Miguel Ángel Nicolás, poniéndole un límite de tiempo exacto: un año como máximo. El colaborador advierte de la crudeza de las relaciones, asegurando que, una vez superados esos primeros doce meses, como pases a la parte de estabilidad, "esa pareja está perdida".

El antídoto contra la ansiedad

En una línea muy similar, aunque con un enfoque más emocional, se posiciona Carmen Borrego que reconoce que la chispa de los inicios es crucial y que es algo que "no se debe ir", pero tiene claro que la tranquilidad del día a día es lo que verdaderamente "te da la vida". Para la colaboradora, construir un hogar estable significa poder relajarse y desterrar la ansiedad de la relación. Solo al alcanzar ese punto de paz, es cuando la pareja puede "vivir el amor de verdad".

El equilibrio perfecto

Por su parte, Adriana Dorronsoro se niega a elegir y prefiere quedarse con lo mejor de ambos mundos. Considera que, aunque de primeras todo se viva intensamente, sin unos cimientos estables es imposible que esa chispa se sostenga en el tiempo. Una visión que comparte con Alejandra Prat que dice que no hay debate posible porque la pasión es absolutamente básica, pero la estabilidad también lo es, sentenciando que en un matrimonio "no se pude vivir la una sin la otra".

Dale play al vídeo para escuchar el debate de nuestros colaboradores sobre las claves del amor.