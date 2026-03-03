Las lágrimas de Milton al recordar una etapa oscura de su infancia en 'Casados a primera vista'

Natalia se derrumba como nunca al afrontar con Milton todo lo que les separa ante los expertos: "Para mí esto no es un juego"

Durante su charla con los expertos, Milton y Natalia han hablado de su relación y de cómo están viviendo ese tiempo que se han dado para reflexionar sobre su vínculo: "He mirado dentro de mí y creo que he encontrado cosas buenas", confesaba ella. Por su parte, él ha estado de acuerdo en que el "respiro" le ha venido muy bien y que ha sido algo necesario para ambos.

"Algo que me he dado cuenta es que puede que no esté todo lo disponible emocionalmente que yo creía para una relación", admitía Milton. Para él, el cambio que ha hecho Marc con Ainhoa le ha ayudado a abrirse sobre cuál puede ser el motivo por el que haya estado cerrado en su relación con Natalia: "Parte del pasado que es doloroso compartir creo que ayuda", reconocía visiblemente emocionado y al borde de las lágrimas recordando esa etapa de su vida.

Milton ha contado cómo fue su infancia y cómo le ha afectado en su vida: "No tuve una infancia feliz. Me crie en un lugar que no era seguro para crecer y eso me pasó factura", narraba. "La violencia que he vivido en el lugar dónde crecí y cuando noto violencia por parte de una mujer...", decía antes de que Natalia reaccionase separándose de él en el sofá muy enfadada por lo que Milton ha dicho.

Marc: "Veo a Natalia bastante cerrada a Milton"

"Ella nunca fue violenta, pero un trato que yo he podido sentir violento o agresivo", se justificaba Milton. Por su parte, Natalia ha respondido que no es violenta: "A nadie le gusta que le llamen violenta", afirmaba ella. El resto de sus compañeros han defendido a Milton, pues creen que él ha escogido mal sus palabras: "Si hubiese dicho lo mismo con otras palabras, Natalia no hubiese retrocedido", decía Ainhoa.

Asimismo, ella ha afirmado que le ha gustado ver cómo su marido se ha abierto, pero que se ha sentido atacada por él: "Veo a Natalia bastante cerrada a conocer a Milton. Tanto cerrada a conocerle como a darle esa pequeña oportunidad de acercamiento", opinaba Marc también sobre la bronca entre marido y mujer.

