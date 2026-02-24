Patricia Fernández 24 FEB 2026 - 02:02h.

Los problemas entre Milton y Natalia hacen a los expertos hacer esta propuesta con Laura y Lorenzo

Natalia se derrumba como nunca al afrontar con Milton todo lo que les separa ante los expertos: "Para mí esto no es un juego"

En la reunión con los expertos de 'Casados a primera vista' de esta semana, las parejas confesaban lo que están viviendo en sus matrimonios mientras conviven, siendo Milton y Natalia unos de los que más problemas están experimentando entre ellos.

Ambos han tenido acercamientos, pero a la mínima vuelven a distanciarse. "La tensión es palpable, se puede cortar con un cuchillo", explicaba Natalia, la que contaba cómo vivió uno de los detalles que tuvo Milton con ella. Lo que este explicaba: "Busco maneras de acercarme, pero siempre recibo el 'no', que no hay ganas". El que se plantaba ante los expertos: "Si lo que sigue de dinámica va a constar en todo lo que le molesta de mí, como persona me hace sentir incómodo y mal".

Al ver esta tensión entre ellos, los expertos le preguntaban a Natalia con cuál de las chicas se siente más afín y tiene más conexión, ella le explicaba que con Laura. A la que preguntaba cuál es su mayor problema con Lorenzo: "El de la confianza". Y se les lanzaba una preguntaba a ambas: "¿Aceptaríais cambiar de marido durante un corto espacio de tiempo? Para que así quizás os ayudéis mutuamente".

La respuesta a la propuesta de cambiar de pareja por un tiempo

Con lo que Laura y Lorenzo estaban de acuerdo: "Tenemos una conexión ella y yo y no tenemos miedo de hacer esto, todo sea por ayudaros". Como también lo estaba Natalia, aunque Milton reflexionaba ante esto: "También es exponer la relación de ellos que está yendo tan bien a un riesgo innecesario, una situación extraña".

"Si se reproducen los mismos reproches, en este caso con Laura, ¿aceptarías que tienes un problema?", le preguntaba el experto a Milton y este aceptaba: "Claro, si es para ver que puede ver ella de positivo sí. Creo que puede ser productivo para que nos puedan dar otra perspectiva".

