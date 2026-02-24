Compartir







La relación entre Luciana y Borja se tambalea por momentos. La pareja malagueña de 'Casados a primera vista' ha mantenido una dinámica con los expertos y el resto de parejas y los miedos y las inseguridades entre ellos no han tardado en aparecer. Y es que Luciana no entiende cómo Borja ha dicho más de una vez que Estefanía no era su tipo, pero bien que "la eligió la primera". "Está dando una opinión que ella piensa o idealiza en su mente", ha dicho Borja, por su parte.

Ambos no están en su mejor momento y no han llegado de la mejor forma posible a la dinámica. Varias discusiones que han tenido no han hecho más que distanciarles: "Han sido un poco agotadoras", ha descrito Luciana, que ha contado en la dinámica que suelen "entrar en bucle" y que ve cosas "contradictorias" en su pareja Borja. Mientras que este piensa que está haciendo el esfuerzo de conocerla, pero cree que se han equivocado en comenzar a "conocerse como pareja".

Los expertos le han planteado una pregunta reveladora a Borja: "¿Si tuvieras que decirme ahora la posición de Luciana y tú entre pareja o amistad?". El sevillano cree que han dado pasos que "no son de amigos": "Ella espera de mí algo que yo no puedo darle... ", ha dicho.

Además, durante la dinámica con los expertos, han tratado otros focos de conflicto que han tenido como lo que descubrieron de sus respectivos móviles: a Borja le llamó la atención varias cosas al coger su móvil, como que tenía diversas conversaciones abiertas y que en varias Luciana no "cerraba las puertas del todo". A raíz de ahí, según Luciana, el comportamiento de Borja con ella cambió por completo.

Las parejas hacen su ‘ranking’ de atracción

Durante la última entrega de 'Casados a primera vistas', las parejas han hecho su ‘ranking’ de atracción con el resto de los participantes y eso ha generado algún que otro momento de tensión entre ellos. Y es que todos se han sincerado y eso ha hecho que, en parte, se conozcan un poco más y sepan cuáles son sus verdaderos gustos.

También ha habido algún que otro momento de bromas, como Estefanía, que ha tirado de ironía haciendo que cogía como el primero a otro que no era Stefan: "¡No, pongo a mi esposo!", reculaba la joven. Otras parejas, como Luciana y Borja, el ranking ha generado confusión: "No tiene sentido", ha dicho Luciana al ver el ranking de su pareja. Otros como Borja se han abierto y ha desvelado que Estefanía es su prototipo, puesto que él ha estado con chicas así en su pasado.

Los participantes tienen la oportunidad de mirar los móviles de sus parejas

Pero sin duda, si hay algo que ha sorprendido y mucho a las parejas de 'Casados a primera vista' ha sido el momento en el que han recibido unas cajas con los móviles de sus respectivos novios y novias. La mayor prueba de transparencia a la que se han enfrentado desde que comenzaron 'Casados a primera vista'.

Y es que se han intercambiado los móviles y han podido descubrir todo lo que tenían ahí: redes sociales, mensajes antiguos, apps de citas, contactos sospechosos y conversaciones con mejores amigos sin ningún tipo de censura. ¿Quieres ver cómo ha sido este momentazo que han vivido todas las parejas? ¡dale play al vídeo y descúbrelo!