La discusión de Stefan y Estefanía tras un momento de conexión entre ambos

Stefan y Estefanía sorprenden al contar lo que ha pasado entre ellos fuera de cámaras: "Necesitábamos explorarnos"

La convivencia entre Stefan y Estefanía en su piso es una auténtica montaña rusa de emociones y la pareja pasa del amor al odio en cuestión de segundos en 'Casados a primera vista'. Desde su llegada al apartamento, las diferencias de carácter han ido marcando su día a día, dejando claro que su relación atraviesa uno de sus momentos más delicados. Durante un juego pensado para reforzar su conexión, han comenzado nuevas discrepancias entre ambos. La de Palencia se ha vendado los ojos para la dinámica que tenían que hacer y él ha aprovechado para robarle un beso furtivo en la boca: "Intenta controlar mucho todo", reconocía ella.

El gesto, que para Stefan pretendía ser romántico, no fue recibido de la misma manera por Estefanía, que volvió a sentir que su marido traspasaba ciertos límites. En un intento por expresar sus sentimientos, Stefan ha puesto una canción que reflejaba cómo él se sentía con ella mientras se abrazaban y se dejaban llevar por la música, protagonizando uno de los momentos más íntimos de su matrimonio en el programa. Sin embargo, la conexión no fue mutua y Estefanía no logró identificarse con la letra: "Es cómo me siento contigo, entre tenerte o perderte. No te preocupas por mi y a momentos veo a Estefanía que yo quiero y a otros no", explicaba el canario.

Este episodio ha marcado un antes y un después en la jornada, evidenciando la crisis de pareja que arrastran desde hace días. Su enfrentamiento ha continuado creciendo en tensión en un cruce de reproches y acusaciones que ha dejado claro que la comunicación entre ambos está cada vez más deteriorada: "Yo estoy en tu terreno", decía Stefan, a lo que Estefanía ha respondía que ella no tiene la culpa y le pedía que propusiera cosas para hacer juntos.

"Me siento agobiada"

"A veces veo dos Estefanías diferentes", se quejaba él de actitud de su mujer. La discusión fue subiendo de tono hasta desembocar en gritos, reflejo del desgaste emocional que está provocando la convivencia diaria. Ambos se recriminaban cómo les está afectando compartir espacio y rutina: "Me siento agobiada, que no me deja ser yo cuando intenta controlar mis comportamientos", decía Estefanía. Finalmente le ha pedido algo de espacio y él ha decidido abandonar el apartamento: "Después de la conversación me he ido porque considero que yo también necesito mi espacio e irme de casa", decía Stefan.

En definitiva, la pareja pasa del roce constante a la distancia más absoluta entre Estefanía y Stefan, evidenciando una ruptura emocional que podría marcar su futuro en el experimento. La tensión, los reproches y la falta de entendimiento ponen en jaque su continuidad en el formato. ¿Podrán reconciliarse en 'Casados a primera vista' o estamos ante el principio del fin de su historia?

