La historia de Sara en 'El diario de Jorge'

Momento de máxima emoción en 'El diario de Jorge'. La historia de Sara, marcada por años de lucha contra el alcohol, conmovió al público y al propio Jorge Javier Vázquez, que lanzó un mensaje claro y directo que terminó siendo uno de los más aplaudidos de la tarde: “El cambio lo tiene que hacer ella”.

La madre de la joven no pudo contener la emoción al hablar del problema de alcoholismo de su hija. “Mientras beba una cerveza, no se ha curado del alcohol”, afirmaba con contundencia, insistiendo en la necesidad de acudir a un profesional. “Que le pagamos lo que haga falta”, reiteró, dejando claro que la familia está dispuesta a apoyarla económicamente en un tratamiento especializado.

Sus palabras pusieron los pelos de punta en plató. “Es que no puedes tomarte una cerveza”, subrayó el presentador, respaldando el testimonio de la madre y recordando que en casos de adicción al alcohol no existen términos medios.

"Hemos venido aquí para ayudar"

Durante la conversación también salió a relucir la influencia de la actual pareja de la joven, a quien la madre agradeció el cambio que ha notado en los últimos meses. “Desde que estás con este chico está cambiando”, reconocía. Sin embargo, fue ahí cuando Jorge Javier Vázquez quiso dejar algo muy claro: “No necesita ningún hombre. El cambio lo tiene que hacer ella”. Un mensaje rotundo que fue recibido con aplausos por parte del público.

El presentador insistió en que, aunque el apoyo sentimental puede ayudar, la decisión definitiva debe ser personal. “Uno también tiene que tomar la decisión”, añadió, mirando directamente a la invitada. La madre aprovechó su intervención para pedir también respeto hacia ella y hacia el padre de la joven. “Siempre hemos luchado por su bien, por que sea una mujer educada y feliz”, aseguró visiblemente emocionada.

El programa cerró el momento con un tono esperanzador. “A partir de ‘El diario de Jorge’, que hemos venido aquí para ayudar a la humanidad, ya verás cómo va a cambiar todo”, concluyó el presentador, arrancando una sonrisa entre lágrimas.