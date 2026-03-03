La sorpresa de Arnau a Camo al formalizar su relación secreta con ella

Camo ha venido a 'El diario de Jorge' para preguntarle a su compañero de trabajo qué hay entre ellos, pues ambos mantienen una relación romántica. Cuando se conocieron, Arnau estaba casado y pasó algo entre ellos: "Forjamos una relación de amistad por tener al otro cerca. Nadie sabe esto y los compañeros de trabajo se están enterando ahora", decía la argentina en el plató.

Lo que Camo no sabía es que la expareja de Arnau, XXX, estaba entre el público escuchando lo que ella lo estaba contando: "Vio una foto mía y de Arnau y se cabreó", desvela Camo explicando el motivo de la separación del joven. La conexión entre ambos tras el divorcio fue en aumento, y comenzaron a conocerse más en profundidad viviendo una historia de amor increíble.

Tras esto, Arnau entró en plató algo nervioso y ha hablado de su relación con Camo: "Estamos teniendo una relación a distancia", decía. Al conocer que la argentina era la persona que le ha llevado al programa, prometió ser honesto y sincero, pero Jorge Javier Vázquez preguntó a Bárbara, su expareja, si lo era con ella: "Es un hombre joven y guapo...", respondía ella.

"Tenemos una historia apasionada"

Camo le ha pedido que se sincere con sus sentimientos y le diga qué busca: "Llevamos un tiempo conociéndonos y tenemos una historia apasionada. Mi abuela me dio algo que siempre llevo encima y creo que es momento para compartirlo. No sé si quieres ser mi novia", confesaba Arnau antes de sacar un anillo de su cartera y dárselo a Camo. Esto ha arrancado los aplausos del público, viviendo uno de los momentos más mágicos y especiales del programa. "Mi abuela me dijo que lo utilizase en un momento que yo crea que sea necesario", explicaba Arnau, ante la sorpresa de Jorge Javier Vázquez.