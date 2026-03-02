Paula, la primera fallera transexual: "En ningún momento veía que este momento podía llegar"

Miguel Salazar Madrid, 02 MAR 2026 - 21:26h.

Paula se rompe al hablar de la importancia que ha tenido su abuela en su vida: "Me ha entendido más que yo"

Kim, una chica transexual, quiere romper su relación "repleta de silencios" y recuperar a su padre: "Ante todo soy tu hija"

Compartir







Paula se acostumbró a a no recibir lo que quería cuando tenía pocos años de vida. Soñaba con vestirse de fallera, pero su familia se lo negaba y le pedía que se comprase la vestimenta de chico. "No quería el mío, quería el traje azul como el de mi prima. En mi casa me decían que es lo que había, que tenía que llevar el traje de fallero", cuenta en 'El diario de Jorge'.

Ella sentía rabia en aquél momento, pero mientras seguía soñando con convertirse en una auténtica fallera. "En ningún momento veía que este momento podía llegar", admite. Paula decidió transmitirle a su madre cuál era su orientación sexual de una forma bastante sencilla. "Se lo conté por WhatsApp", relata a la vez que detalla que ella le dijo "que ya lo sabía" y que era "súper normal".

Esto sucedió en su adolescencia, cuando tenía encuentros "a escondidas con chicos" y "con novias" que no ocultaba. "Nunca me han gustado las chicas, tienes que tener la tapadera y tienes miedo a lo que puedan pensar de ti", admite.