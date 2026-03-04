La confesión de Pepe del Real: "Todas las amantes de Kiko Rivera me llamaban a mí"

El colaborador de 'Vamos a ver' le ha hecho una oferta a Irene Rosales: "Puedo hacerte un resumen de las amantes de Kiko"

Kiko Rivera habría solicitado la custodia compartida de sus hijas a Irene Rosales, según Luis pliego

Irene Rosales se sentará en '¡De viernes!' para hablar largo y tendido sobre su tormentosa relación de once años con Kiko Rivera. Por primera vez, la modelo se pronunciará sobre las numerosas infidelidades que sufrió durante su matrimonio con el DJ.

Ante este bombazo, el colaborador de 'Vamos a ver' Pepe del Real ha contado que "todas las amantes de Kiko Rivera" se ponían en contacto con él a través de las redes sociales.

Pepe del Rea, colaborador de 'Vamos a ver': "Si quiere Irene le hago la lista de todas las amantes de Kiko"

"Si quiere le hago la lista de todas las amantes de Kiko. Le puedo hacer el resumen. No sé porqué pero todas las amantes de Kiko se ponía en contacto conmigo a través de las redes sociales", ha asegurado Pepe del Real en directo.

Unas horas antes, Luis Pliego explicaba en 'El Tiempo Justo' el acuerdo que tenían: "Tenían un pacto de visitas y de fines de semana que se respetaba, y Kiko, en el momento que llega Lola a su vida, decide dinamitar ese acuerdo y pedir la custodia compartida de las niñas, pero Irene no está de acuerdo. Todo apunta a que se van a ver delante de un juez".

"Todo apunta que va a acabar en un divorcio contencioso porque Kiko ha pedido la custodia compartida de las hijas que tienen en común", aseguraba el director de 'Lecturas' sobre el nuevo conflicto entre Kiko Rivera e Irene Rosales.