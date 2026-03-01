Supervivientes 01 MAR 2026 - 23:47h.

Este jueves 5 de marzo, a las 21:45 horas, gran estreno de 'Supervivientes 2026': ¿te lo vas a perder?

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Tras el anuncio de Teresa Seco como la última concursante confirmada de 'Supervivientes 2026', los seguidores más fieles del programa y todos los telespectadores no pueden esperar más a que comience el reality más extremo y trepidante de la televisión. Un reality que traerá novedades de todo tipo y que dará comienzo el próximo jueves 5 de marzo, a las 21:45 horas, en Telecinco.

Y es que se trata del "concurso más exigente de la televisión", en donde cualquiera puede ser famoso, pero "solo los mejores llegan a 'Supervivientes'", como bien dice Sandra Barneda en el último avance que el reality ha emitido en Telecinco.

Vuelven los huracanes, las broncas sin fin... ¡y los intentos de abandono!

Y es que una nueva edición en Honduras vuelve de la mejor manera posible y con tramas que nos atraparán de principio a fin. Y vuelven también... los huracanes, las broncas sin fin, los mosquitos, el hambre, la lluvia, los intentos de abandono... ¡que empiece 'Supervivientes'! Este jueves 5 de marzo, a las 21:45 horas, en Telecinco. ¡No te lo pierdas!