Así ha sido la partida de Alberto en '¡Allá tú!'

Alberto ha venido de Bizkaia hasta '¡Allá tú!' para conseguir los 100.000 euros de premio y gastárselos en una nueva casa. Como ha dicho la banquera, Alberto ha empezado con buen pie el juego, manteniendo un buen panel. A pesar de esto, la oferta no ha sido muy elevada y ha triturado el dinero que le han ofrecido: "Es mucho dinero, pero mira el panel que tengo", afirmaba.

A lo largo de toda la partida, ha continuado abriendo cajas y triturando las ofertas de la banquera. Con 6.200 euros le han entrado las dudas: "Prefiero pensar que en mi caja hay una roja. Que vuelva a tener la caja negra...", decía. Tras esta duda ha decidido tirar esta oferta y continuar jugando abriendo cajas con las tarjetas rojas.

Esta decisión le ha venido bien, pues ha abierto dos cifras bajas, aunque los 100.000 euros, lo que ha supuesto que Alberto consiguiese una oferta de 7.007 euros: "No tengo estrategia, voy abriendo en plan: ¡pim, pam, pum!". Esto ha supuesto que el concursante dudase de nuevo en si seguir jugando o no: "Ha sido un placer estar aquí. Me los quedo", decía plantándose con una buena cantidad. ¡Dale al 'play' para descubrir si ha hecho un buen negocio!