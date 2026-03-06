La catalana ha venido dispuesta a seguir luchando por conocer quien fue su padre biológico

Las lágrimas desconsoladas de Verónica al descubrir si su padre es el biológico en 'El diario de Jorge': "Tras el resultado del test de ADN..."

Compartir







Verónica ha vuelto a 'El diario de Jorge' casi un año después de saber en el programa que su padre -con el que vivió toda su vida-, no es realmente quien le trajo al mundo. Fue su tío Miguel quien se sometió a un test de ADN. Los resultados dieron negativo, por lo que su familia paterna no lo es de sangre, aunque ella siempre lo sentirá así.

Ahora, la catalana ha regresado al espacio presentado por Jorge Javier Vázquez con las ganas de conocer algo nuevo. Un nuevo testimonio ha levantado sospechas. Se llama Jose, es de la localidad de Cervera (Lleida) y es feriante. Tres datos que coinciden con los requisitos que le dio un informador.

"Es tener pocas luces dar una información que no está plenamente verídica", asegura Jose a una redactora del programa. Jose ha aceptado someterse a una prueba de ADN para saber si realmente tuvo ese encuentro sexual del que habló el informador con la madre biológica de Verónica.

Mientras, hemos recabado más datos de él que pueden servir de ayuda. "Este año he hecho 47 años de casados, tengo 3 hijas", dice. Jose cuenta que sus hijas nunca han tenido una conversación con él sobre la cuestión. "Me gustaría zanjarlo", dice.

Verónica asegura que tiene "nervios" por saber la verdad, pero ya tiene una primera teoría ante las palabras de Jose. "No creo que sea mi padre, supongo que quirre callar bocas de la persona que se puso en contacto conmigo", afirma en directo.

De cualquier forma, Verónica ve "valiente" el hecho de que se vaya a someter a un test de ADN. "Cuidado que las pruebas las carga el diablo", le avisa Jorge Javier Vázquez. El próximo martes conoceremos en 'El diario de Jorge' el resultado del test de ADN.