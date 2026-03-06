Fátima fue secuestrada por su propia madre y llevada a Tánger

Las secuelas en Carolina de criarse sin sus padres: "Es miedo al abandono y al rechazo"

El programa 'El diario de Jorge' ha recogido el impactante testimonio de Fátima, una joven de 18 años nacida en Málaga que vivió una historia marcada por un secuestro parental que duró cuatro años. Tras la separación de sus padres, su madre decidió llevársela a Marruecos sin autorización, alejándola completamente de su padre durante cuatro años.

Fátima nació en Málaga, hija de padre español y madre marroquí, originaria de Tánger. Tras el divorcio, la justicia concedió la custodia al padre, una decisión que su madre no aceptó: “A mi madre no le hizo gracia que la custodia fuera para mi padre y decidió secuestrarme”, relató en el programa.

La mujer la llevó a Tánger sin la firma ni el consentimiento del padre: “Mi padre tendría que haber firmado unos papeles, pero no lo hizo. Me llevó sin la firma de nadie”, explicó. Allí permaneció cuatro años, desde los 8 hasta los 12, completamente separada de su padre, que durante ese tiempo trataba de encontrarla.

"Echaba de menos a mi padre"

Durante esos años, la menor llevaba una vida aparentemente normal: iba al colegio y convivía con su madre. Sin embargo, el vacío emocional era enorme: “Veía a los niños del colegio cuando sus padres iban a recogerlos y yo echaba de menos al mío”, confesó. Cuando preguntaba por él, su madre le daba una versión que con el tiempo descubrió que era falsa: “Me decía que estaba por ahí y que no quería saber de mí”.

El secuestro terminó de forma inesperada. Un día, sin previo aviso, su madre decidió regresar a España con ella: “Fue de un día para otro. Como si ahora dices: nos vamos hoy”, recordó. Una vez de vuelta, Fátima decidió volver a vivir con su padre y cortar completamente la relación con su madre. Desde entonces no han vuelto a tener contacto: “Llevo seis años sin saber nada de ella y tampoco quiero saber”, aseguró.

Isabel se convirtió en su tutora legal

Tras regresar a España, la joven pasó un tiempo con su padre, pero la situación laboral de él complicaba la convivencia. Camionero de profesión, pasaba largos periodos fuera de casa, por lo que tomó una decisión difícil: ceder la tutela legal a una amiga de confianza llamada Isabel, quien se convertiría en una figura clave para Fátima.

Hoy la joven vive en Barcelona con Isabel, a quien considera como una madre. A pesar de la dureza de su historia, mantiene una buena relación con su padre y ha conseguido reconstruir su vida después de una infancia marcada por la separación y el secuestro parental.