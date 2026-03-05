Las secuelas en Carolina de criarse sin sus padres: "Es miedo al abandono y al rechazo"
La joven almeriense se crió con su abuela tras no poder hacerse cargo de ella sus padres al nacer
Carolina tiene 23 años y sabe perfectamente las secuelas que tiene actualmente de haber crecido sin sus padres desde que tenía dos meses. Dice que si chatea con algún chico más mayor que ella está "pendiente" de que le responda. "Eso lo habrá marcado", dice.
La joven almeriense detalla que, principalmente, las consecuencias de su crianza alejada de sus progenitores pasan por "el miedo al abandono y al rechazo". Eso sí, explica en 'El diario de Jorge' que recibe ayuda para solucionar estas secuelas. "Se está trabajando a día de hoy con ayuda de especialistas", afirma como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.
Carolina ha venido al programa de Telecinco dispuesta a sorprender a su amiga Alicia, quien le ha acompañado toda su vida. Ha querido darle las gracias por estar junto a ella en todo momento y ser una "hermana de otra sangre".
El relato de Carolina: "Cuando creces, notas que te falta algo"
La invitada detalla que siempre ha estado con su abuela y que fue al poco tiempo de nacer cuando se separó de sus padres porque no podían hacerse cargo de ella. "Me he criado siempre con mi abuela. Desde que yo tenía dos meses, he estado siempre con mi abuela", relata.
Carolina expresa además que nunca "ha salido a compararse" con otros compañeros del colegio que sí han tenido esa suerte. "Yo era como que vivía mucho en mi mundo, pero sí es verdad que cuando creces notas que te falta algo", manifiesta.
Finalmente, Carolina ha sorprendido a su amiga Alicia en pleno directo en un emotivo momento.