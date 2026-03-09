telecinco.es 09 MAR 2026 - 15:05h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido el concurso de Luis Miguel!

Luis Miguel llega a 'El precio justo' con muchísimas ganas de concursar e intentar llevarse los grandes premios de 'el escaparate final'. El concursante ha conseguido su objetivo, ha vencido al resto de los concursantes en la ruleta final y se enfrenta al escaparate ¿Conseguirá acertar el precio justo o se irá a casa con las manos vacías?

El concursante ha conseguido 500 euros de margen y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Una elíptica, una bicicleta indoor, una cinta de correr y una maquina de remo para entrenar desde casa

Un frigorífico, una lavadora secadora, un lavavajillas y una cocina con horno

Un viaje a Costa Rica para dos personas de diez noches con vuelos incluidos

Un coche compacto perfecto para moverse por la ciudad

Luis Miguel piensa junto a sus amigos y familia, que se encuentran entre el público, y debaten cuál podría ser el precio final del escaparate. Hace sus cuentas antes de tomar una decisión: ''28.500 euros, venga'', y Carlos Sobera bromea: ''Estaba escuchando tu razonamiento, has hecho la media aritmética, ni pa ti ni pa mi'', y el concursante decide quedarse con ese precio.

''Hemos venido a jugar, eso dicen todos en la tele, yo también lo digo'', bromea Luis Miguel y espera junto a Carlos Sobera y Tania Medina a que el panel anuncie el precio justo del escaparate. Tras una pequeña espera, Carlos Sobera da el precio justo: ''30.008 euros'', y anima al concursante: ''Bueno, bien calibrado, has estado brillante en el programa de hoy'', por lo que Luis Miguel no consigue llevarse los grandes premios a casa.