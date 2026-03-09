Un comentario de Stefan delante de su madre incomoda a Estefanía

El tenso momento entre Estefanía y Stefan hace que él reaccione como nunca antes en 'Casados a primera vista': "Necesito mi espacio"

Antes de tomar la decisión final sobre si continuar o no con su matrimonio, los expertos recomiendan que las parejas visiten sus hogares y entornos habituales para resolver dudas y asuntos pendientes. Stefan y Estefanía viajan a Mallorca para visitar a la madre de él y a su pareja. Allí los recibe Montse, encantada de verlos: “Me alegro de veros entrar por la puerta, y sobre todo de que vengáis juntos. Os veo felices.”

Montse les muestra la habitación que ha preparado para ellos y aprovecha para preguntarles cómo va su relación: “No sé en qué punto estáis, pero solo hay una cama de matrimonio. Si no, uno duerme en la alfombra y el otro en la cama.”

Estefanía ke confiesa a Montse: “Ya me ha hecho tres masajes.” La reacción de Montse no se hace esperar, sorprendida por el avance respecto al inicio de la relación: “Habéis avanzado muchísimo. Mejor que en la boda, que solo le diste un beso en la mano. Algo es algo. Os veo bastante mejor.”

Montse, madre de Stefan: "Creo que Estefanía lo mantiene a raya"

Montse también percibe diferencias respecto a las relaciones anteriores de su hijo: “Stefan ha estado con otro tipo de parejas, quizá más sumisas. Pero creo que Estefanía lo mantiene a raya.”

Sin embargo, durante un paseo al atardecer, un comentario inocente de Stefan tensiona el ambiente: “Ahora está más tranquilita, pero a veces hay un poco de tensión. No estoy acostumbrado.” A Estefanía no le sienta bien el comentario y responde: “Stefan ha estado acostumbrado a estar con chicas sumisas, y yo no soy sumisa.”