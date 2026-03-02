La pareja de Ainhoa se culpabiliza de la separación de sus padres y es algo que lleva arrastrando toda la vida

Marc, pareja de Ainhoa en 'Casados a primera vista', nació en Andorra pero reside en Barcelona. Este exjugador de rugby profesional de 33 años no ha tenido un pasado fácil: la separación de sus padres cuando él era muy pequeño le ha marcado de por vida y es algo que no ha dudado en contar en el último programa, provocando reacciones de todo tipo en sus compañeros, con un Stefan -entre otros- muy afectado al indentificarse y mucho con él.

En primer lugar, Marc ha señalado que desde pequeño le ha costado comunicarse a "nivel de lenguas", lo que le ha producido cierta inseguridad. No obstante, eso consiguió quitárselo, pero posteriormente, ha contado en la última dinámica grupal de 'Casados a primera vista', vino la "soledad": el participante del programa de Telecinco tiene claro que el desencadenante de todo fue el divorcio de sus padres cuando era niño.

"Me autocupabilizo de que la separación ha sido consecuencia por algo mío y ahí entramos en la dinámica de un hogar desestructurado y tener que lidiar con un hermano primerizo y yo tener que, a la temprana edad, hacerme cargo de la casa y aguantar para no estar en una 'vivienda de tristeza y frustración'", señala un Marc que cuenta que todo esto le ocurrió con tan solo seis años.

Stefan, destrozado ante el relato de Marc en 'Casados a primera vista'

En ese momento, los expertos han frenado el testimonio de la pareja de Ainhoa para preguntarle a Stefan qué le había pasado con el relato de su compañero, puesto que estaba totalmente derrumbado: "Me he visto reflejado al 100% con él. Estaba hablando y parecía yo dando el discurso".

Y es que hay una cosa clara: la actitud de Ainhoa en los últimos días con Marc ha provocado que este vuelva a recordar esa dura infancia que tan marcada le ha dejado y tanto sufrimiento le causó, algo que han tratado también en la dinámica. "Me siento que cada vez que quiero hablar contigo veo un muro o un contrataque", ha dicho Marc. Pero Ainhoa no entiende esto: "Me estoy entregando al 100%. Quien no lo ha hecho ha sido él (Marc)", ha reprochado esta, además de echarle en cara que "nunca en privado se ha abierto" de la manera que lo acababa de hacer.

Lo que está claro es que la comunicación entre los dos está rota y así lo han demostrado en plena dinámica, cuando uno ha dicho que ve que no hay comunicación y la otra ha asegurado que "sigue sin entenderle cuando habla".