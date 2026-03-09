Compartir







El próximo lunes 23 de marzo (23:00h), Carlos Sobera se pondrá al frente de un especial de ‘Casados a primera vista’ en directo que reunirá en plató a todas las parejas del programa, tres meses después de darse el ‘sí, quiero’.

Será una cita para descubrir cómo han evolucionado sus relaciones desde entonces, resolver cuentas pendientes y revivir algunos de los momentos más intensos de sus experiencias en pareja.