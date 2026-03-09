Logo de telecincotelecinco
Logo de Casados a primera vistaCasados a primera vista

‘Casados a primera vista’ reúne a todas sus parejas tres meses después en un especial en directo en Telecinco presentado por Carlos Sobera

Avance del próximo capítulo | Sorpresa y dudas en las primeras cenas y terapias grupales: “¿Entra solo?”
‘Casados a primera vista’ reúne a todas sus parejas tres meses después en un especial en directo en Telecinco. telecinco.es
Compartir

El próximo lunes 23 de marzo (23:00h), Carlos Sobera se pondrá al frente de un especial de ‘Casados a primera vista’ en directo que reunirá en plató a todas las parejas del programa, tres meses después de darse el ‘sí, quiero’.

Será una cita para descubrir cómo han evolucionado sus relaciones desde entonces, resolver cuentas pendientes y revivir algunos de los momentos más intensos de sus experiencias en pareja.

PUEDE INTERESARTE
Temas