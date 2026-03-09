‘Casados a primera vista’ reúne a todas sus parejas tres meses después en un especial en directo en Telecinco presentado por Carlos Sobera
Borja, de 'Casados a primera vista', estalla contra Lorenzo: "Es una copia barata de Montoya, la que tiene carisma es Laura"
El próximo lunes 23 de marzo (23:00h), Carlos Sobera se pondrá al frente de un especial de ‘Casados a primera vista’ en directo que reunirá en plató a todas las parejas del programa, tres meses después de darse el ‘sí, quiero’.
Será una cita para descubrir cómo han evolucionado sus relaciones desde entonces, resolver cuentas pendientes y revivir algunos de los momentos más intensos de sus experiencias en pareja.