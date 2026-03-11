Lara Guerra 11 MAR 2026 - 21:55h.

Lucía llega a 'El Diario de Jorge' para mostrar toda la verdad a su hijo sobre su padre biológico. Nada más sentarse en el plató de Jorge Javier hace una gran confesión al presentador: "Tiene que ver con terceras personas". Un dato que ha dejado atónito tanto a Jorge como a sus dos hijos, que se encontraban en el plató escuchando todo entre lágrimas.

En primer lugar, pone en contexto a Jorge Javier sobre la situación: "Vivía con tres nietos de mi hermana, mi hijo y una hermana enferma, que falleció y mi santa madre. Yo siempre he estado con mi hijo, aunque el tercer marido de mi hermana le dijera cosas. Cuando conocí a mi esposo me llevé a mi hijo y me quedé embarazada de Judith. Tuve una bronca con mi esposo, que es una persona increíble y en este momento vino la policía cuando yo estaba de casi ocho meses...me dijeron que no podía quedarse mi hijo en esta situación".

Asimismo, recuerda que "en este momento, mi madre se enteró de todo, entonces tuvimos miedo de que los asuntos sociales se enteraran. Preferí que estuviera con ella antes de que se lo llevaran. Ha pasado el tiempo pero yo siempre he estado con ellos. Esto lo sabe él. Ángel ha desvelado que se enteró de que su padre no lo era porque se lo dijo su abuela; a lo que ella le asegura que conoció a su marido cuando él tenía un año. Yo no sé el apellido del padre de Ángel por eso nunca se lo dije...me encantaría encontrarle, pero es que no lo sé; estuve con él durante un año".

Asimismo, Nos veíamos casi todos los días, cuando lo dejé con el padre de Ángel no sabía que estaba embarazada. No tengo fotos de él, pero tiene los ojos como él. Me enamoré mucho, pero cuando me fue infiel...super que no podía seguir ahí. No soportaría que siguiera con dos mujeres. No intenté ponerme en contacto con él, aún así me acerqué a donde trabajaba".

El reencuentro entre madre e hijo

Tras desvelar a su hijo todos los detalles sobre su padre biológico, ambos se reencontraban en plató fundiéndose en un emotivo abrazo que les dejaba entre lágrimas.