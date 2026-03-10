Tensión y muchas cuentas pendientes entre dos excompañeras de trabajo que hacían eventos en un cementerio: "Me he quedado muerta"
Dos compañeras de trabajo y una relación de amistad: ¿muerta y enterrada?
'El diario de Jorge' ha sido protagonista de un pequeño momento de tensión entre dos amigas que tenían, hasta entonces, mucho que resolver. Y no sabemos si han limado asperezas como parecía que tenían que hacerlo. Y es que una amiga -Margot- ha reunido en el plató del programa presentado por Jorge Javier Vázquez a una excompañera suyo de trabajo -Gachi- para contarle que "su relación está muerta", además de que no quiere saber nada más de ella.
Pues bien, llegado el momento del reencuentro entre las dos amigas, la tensión no ha tardado en aparecer., con una Gachi confesando que no se esperaba que su antigua excompañera de trabajo la llevase hasta el plató de televisión para poner fin a su relación: "Me he quedado helada. No me podía imaginar que me ibas a hacer venir aquí para que te pidiera disculpas".
"Tú no me haces caso", le ha dicho Margot, tajante, que no sabe "cómo definir" la relación que tiene con su amiga ni la actitud que ha adoptado esta en los últimos tiempos con ella, tratándola un poco mal delante de algunas personas y con actitudes, para ella, "inadmisibles". Además, le ha reprochado a su examiga que le calificase instantes antes junto a Jorge Javier como "barbie". "Me quedo fría", ha señalado Gachi. Pero Margot lo tiene claro: no le ha tratado bien Gachi y así se lo ha hecho ver.
"No quiero trabajar más con ella"
Posteriormente, Margot ha indicado que quiere que Gachi le pida perdón de manera pública por cómo le ha tratado. Tras el perdón de esta, Margot ha señalado que "sí le humilló": "Lo hiciste... que no se vuelva a repetir, sobre todo, el cuestionar a ciertas personas por su forma de vestir". Además, Margot le ha echado en cara que utilice un cartel en su trabajo que tiene que ver con ella y que, en la actualidad, le perjudica laboralmente.
"Está mi logo de por medio. Nunca te di un sí y me enteré por redes", ha dicho Margot. Gachi le ha pedido de nuevo "disculpas", pero no han parecido valerle a Margot: "No quiero trabajar más con ella. No voy a volver a pasar por lo que pasé. Ni profesionalmente ni ningún tipo de evento".