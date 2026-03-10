Los pelos de punta: las lágrimas de Sofía al ver a su mejor amiga tras cuatro años sin conocerla

Sofía y Bea se conocieron por el mismo hombre: un estafador que les hizo chantaje emocional

En 'El diario de Jorge' todo puede ocurrir. Lo mismo descbrimos casos alucinantes sobre personas que buscan a sus familiares, como vemos encuentros únicos entre amigos que no se conocen. Esto último se ha vivido entre Sofía y Bea, dos amigas que nunca se habían visto antes.

Ambas forjaron una relación de amistad muy especial y cercana por redes sociales. Se conocieron de una forma bastante sorprendente, a raíz de una persona que les estaba manipulando emocionalmente. "Estuvimos con el mismo chico a la misma vez y rompió a la misma vez. Después nos enteramos de que el chaval estaba saliendo con otra chavala", relata Sofía.

Fue Bea quien se dio cuenta antes que la otra del engaño que estaban sufriendo ambas, por lo que quiso informarle de lo que estaba ocurriendo. "Ella se puso en contacto conmigo para advertirme", cuenta Sofía.

Esta última explica que Bea es su misma "versión" pero en Girona, y por el contrario, cree que ella es la misma persona que la otra pero en malagueña. Ambas han sufrido bastante.

Emoción en estado puro

"La crueldad de la gente puede ser muy heavy, me decían que mi padre se había muerto porque no me quería" señala Sofía.

Cuatro años después de fomentar una relación muy especial y cercana, Sofía y Bea se han visto por primera vez en 'El diario de Jorge' en un lagrimógeno encuentro. No han faltado los besos, los abrazos y la emoción.

"He sufrdo también mucho bullying, mucho acoso... cosas horribles", destacaba Bea. Jorge Javier Vázquez ha descrito el amor tan humano que existe entre una y otra con unas bonitas palabras. "Os conocisteis a través de un chico que os estaba engañando a las dos. Lo que hicistéis fue tejer una alianza en vez de cargar una contra la otra. Dijisteis: 'oye, el malo es otro'", lanza el presentador del programa.