La historia de Verónica nos dejó a todos impactados. La catalana no sabe quién es su padre biológico y este martes, en 'El diario de Jorge', el resultado de ADN de su supuesto padre biológico nos sacaría a todos de dudas. No obstante, tras hacerse la prueba de ADN, el resultado ha salido negativo y el shock de la invitada de 'El diario de Jorge ha sido total. No obstante, un nuevo padre biológico ha entrado en escena al final del programa y próximamente sabremos si esta vez, es este o no su padre biológico.

En primer lugar, 'El diario de Jorge' ha puesto unas imágenes en donde José, el supuesto padre biológico de Verónica -aunque más adelante se ha confirmado que no- aseguraba que si la prueba diera positiva, "se desataría una tormenta" en su familia. Verónica reaccionaba a ello: "Lo entiendo, porque tiene una familia... quiere zanjar el tema". No obstante, Verónica confesaba tener el "pálpito" de que no sería su padre biológico. Aún así, cree que estas palabras de su supuesto padre vienen dadas "para callar dudas".

Jorge Javier ha señalado que el resultado de la prueba era "concluyente", lo que se traducía en que dicho resultado no ofrecía lugar a dudas. Verónica no ha podido esconder sus nervios, hasta que por fin ha llegado el momento de la verdad: saber si José de Cervera es el padre biológico o no de Verónica. Jorge Javier ha leído el resultado, con el feriante en directo y Verónica presente en plató.

"No son padre e hija"

"No son padre e hija", ha señalado el presentador de 'El diario de Jorge'. El pálpito de Verónica se había cumplido, y también el de José de Cervera, que aseguraba después que él también "lo sabía". Pero la cosa no se ha quedado ahí. 'El diario de Jorge' ha abierto otra línea de investigación después de que Verónica recibiera una llamada de una persona asegurándole que su tío podría ser "su padre biológico": "Creo que va a ser él".

Una nueva línea de investigación

Esto se ha traducido en que un segundo José de Cervera podría ser el padre biológico de Verónica. El programa de Telecinco se ha puesto en contacto con él en pleno directo: "Algo tengo por dentro", ha confesado este, que añade que al ver a Verónica le recuerda mucho a una hermana que tiene. Verónica le ha preguntado si quiere ir a 'El diario de Jorge' para hacerse una prueba de ADN y este no lo ha dudado: "Hago lo que haga falta". "Ojalá sea mi hija", ha asegurado Jose.