Isaura tritura una oferta de 30.000 con los 100.000 euros en el panel de '¡Allá tú!'

Isaura se planta con una oferta tras una partida llena de riesgo y muchos nervios

Isaura ha venido de Las Palmas a '¡Allá tú!' con el objetivo de comprarse una casa si se lleva el mayor premio del programa. Para conseguirlo le ha acompañado su hermana. A lo largo del programa, la participante ha abierto varias cajas. En la segunda oferta, la banquera le ha dado 4.030 euros, pero la ha rechazado.

Como tercera oferta, la banquera le ha dado más de 6.000 euros: "Es mucho dinero... ¿Puedo preguntar a Andrea?", decía ante las dudas que le han entrado al descubrir esta oferta. A pesar de no saber qué hacer, finalmente ha triturado esa cantidad de dinero y ha continuado jugando en '¡Allá tú!'.

Tras esto, la banquera le ha ofrecido 8.822 euros, lo que ha hecho que Isaura haya dudado en qué hacer. La concursante ha continuado abriendo cajas y quitando las tarjetas rojas, lo que ha hecho que haya conseguido un "ofertón", como ha dicho Juanra, llegando a 14.000 euros. La canaria se ha quedado sin palabras al descubrir cuánto dinero podría llevarse a casa tras su paso por el programa.

A pesar de eso, Isaura ha triturado esa cantidad de dinero, desatando el aplauso del público y sus compañeros en un momento lleno de tensión y muchos nervios. En la siguiente caja se ha quitado los 20 euros y en la segunda los 25.000 euros, por lo que la banquera se ha visto obligada a darle una oferta de 30.000 euros, pero ella ha seguido jugando. Isaura ha perdido el premio mayor y se ha tenido que conformar finalmente con 22.000 euros.