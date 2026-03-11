Una intuición final le da la vuelta a una última ronda llena de sobresaltos

Juanra Bonet encuentra a su doble entre el público de ‘¡Allá tú!’

Compartir







Siempre fiel a su intuición y sin hacer mucho caso a los consejos de su amiga, María de Barcelona ha olvidado su tendencia conservadora y ha protagonizado dos últimas jugadas espectaculares en '¡Allá tú!'.

Lo que ha comenzado como una jugada buenísima se ha ido complicando por momentos. María ha pasado de tener a la banca muy enfadada con su panel y ver cómo los 100.000€ desaparecían y la cosa se complicaba por momento. Con más de 7.000€ en la mano, María se ha olvidado por completo de su tendencia conservadora y se ha vuelto loca.

La emoción ha ido en aumento hasta que solo quedaban dos opciones: un hámster mecánico o 10.000€, ¿Qué habrá decidido María? ¿Cuál era el contenido de su caja? Dale al PLAY para disfrutar del momentazo presentado por Juanra Bonet.