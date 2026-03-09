El divertido deseo de Noe y de su hermana espiritual en ‘¡Allá tú!’: “Ser señoras costeadas’
La concursante sospecha de las señales del destino durante su concurso, no te lo pierdas
Ana se viene abajo con el peor inicio de concurso de la historia de 'Allá tú': "Imposible empezar peor"
Noe se ha quedado paralizada cuando Juanra Bonet le ha comunicado que ella era la nueva concursante de ‘Allá tú’. Sin poder cerrar la boca y con una sensación muy extraña, la amazona se ha preguntado: “¿Una persona que tiene 3650 contactos va a jugar sola?”.
La concursante es una persona muy esotérica y espiritual que, además, de basar su juego en las cartas del Tarot, le ha comunicado al presentador su señal del destino. Tiene una amiga “Mi hermana espiritual” con la que cada día se manda un audio tipo podcast de unos 15 minutos y que justo ese día no le había mandado nada.
- Quili decide plantarse para sorpresa de sus compañeros y descubre si ha cometido una locura
- Iván aguanta hasta el último momento los 100.000 y los 75.000 euros en un panel donde hay un euro: su tensísimo final en '¡Allá tú!'
- Un golpe de suerte final ha provocado un giro de 360 grados en 'Allá tú': "¡Ay, por Dios!"
Como Noe se ha imaginado, Silvia, su gran amiga, estaba en el plató y entre risas, nos han confesado que ambas eran: “Niñas mimadas del universo” y que tenían un sueño común: “Señoras costeadas”. Además, la concursante nos ha contado cuáles eran sus deseos por cumplir si conseguía dinerito en ‘¡Allá tú!’.