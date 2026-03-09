La concursante sospecha de las señales del destino durante su concurso, no te lo pierdas

Noe se ha quedado paralizada cuando Juanra Bonet le ha comunicado que ella era la nueva concursante de ‘Allá tú’. Sin poder cerrar la boca y con una sensación muy extraña, la amazona se ha preguntado: “¿Una persona que tiene 3650 contactos va a jugar sola?”.

La concursante es una persona muy esotérica y espiritual que, además, de basar su juego en las cartas del Tarot, le ha comunicado al presentador su señal del destino. Tiene una amiga “Mi hermana espiritual” con la que cada día se manda un audio tipo podcast de unos 15 minutos y que justo ese día no le había mandado nada.

Como Noe se ha imaginado, Silvia, su gran amiga, estaba en el plató y entre risas, nos han confesado que ambas eran: “Niñas mimadas del universo” y que tenían un sueño común: “Señoras costeadas”. Además, la concursante nos ha contado cuáles eran sus deseos por cumplir si conseguía dinerito en ‘¡Allá tú!’.