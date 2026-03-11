Rubén acusa a Daniel de haberle robado un cromo de gran importancia sentimental para él

El cromo de la discordia. Rubén acusa a su amigo Daniel de haberse llevado un cromo de Lamine Yamal que tenía una gran carga simbólica y económica. Reconoce sentirse disgustado y frustrado con uno de sus mejores amigos de toda la vida, con el que ha charlado en directo en 'El diario de Jorge'.

Para darle leña y originalidad al conflicto, Rubén ha tirado de Inteligencia Artifical para solucionar su problema con su amigo. Como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, ha aparecido de repente Lamine Yamal desde un cromo para pedirle explicacines a Daniel. "He desaparecido de la casa de Rubén junto a un mando de la play y una caja de presenvativos. ¿Tú tienes algo que ver?", le pregunta la figura.

Daniel: "Me cogí la venganza por mi mano"

Daniel reconoce que fue él quien se llevó el cromo que ha generado un cisma. Y se lo ha contado todo a su amigo en el programa de Telecinco. "Puede que lo tenga", le transmitía a Jorge Javier Vázquez. "Te he traído para saber si lo tienes tú y el por qué, por qué cogerías eso que sentimentalmente y económico me importa", le achaca Rubén.

El otro se ha defendido. "Intentó meterse en la relación de un colega mío con otra chica. Se separó la relación del grupo, aclararon las cosas. Me cogí la venganza por mi mano, sabía que no lo iba a vender", le contesta admitiendo que se lo devolverá.