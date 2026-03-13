Avance | Así serán los tensos reencuentros de las seis parejas de 'Tras casados a primera vista: 6 semanas después'

Las parejas que se dieron el 'sí, quiero' en 'Casados a primera vista' han tenido que tomar una decisión crucial para su futuro como pareja: ¿Seguir juntos o divorciarse? Algunas de estas parejas salieron de este experimento de la mano mientras que otras optaron por abandonar el experimento. Ahora, seis semanas después de este momento, se reúnen para comprobar si ha habido avances en su relación... ¡O todo lo contrario!

Antes de que todas las parejas tengan un reencuentro en directo el próximo lunes 23 de marzo junto a Carlos Sobera, los doce participantes de 'Casados a primera vista' van a vivir un reencuentro muy especial este lunes 16 de marzo, a las 23:00h en Telecinco. Los expertos deciden llamar a todas las parejas para comprobar cómo es su vida como matrimonio o no después de haber vivido esta tensa experiencia en el programa.

Así será 'Tras casados a primera vista: 6 semanas después'

Ainhoa y Marc, Ana y Luija, Estefanía y Stefan, Natalia y Milton, Laura y Lorenzo y Luciana y Borja se ven de nuevo las caras para contar cómo han sido sus vidas seis semanas después de haberse casado. En este avance de dos minutos que te mostramos se puede apreciar la tensión entre algunas de las parejas, que se echan en cara el hecho de haberse quitado el anillo. Reproches, confesiones inesperadas y una conversación grabada a escondidas son algunos de los puntos fuertes de este programa.