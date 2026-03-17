El resultado de la tercera prueba de ADN y el mensaje de José a Verónica

Verónica descubre si su padre es el biológico con una prueba de ADN, a las 18:30 en 'El Diario de Jorge'

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La historia de Verónica, en palabras de Jorge Javier Vázquez, ha sido el caso de 'El diario de Jorge' más seguida en la historia del programa. Hace un año, en marzo de 2025, la catalana acudió al plató para hacer un llamamiento y, tras dos pruebas de ADN a un hombre que resultó negativa, la búsqueda continuó.

Tras varias semanas de incertidumbre en 'El diario de Jorge', Verónica vivió un momento cargado de emoción y desilusión al conocer el resultado de la prueba de ADN para confirmar si José era su padre. La joven, que ya había pasado por una primera prueba que resultó negativa y esperaba que este nuevo análisis resolviera sus dudas, no pudo contener las lágrimas al conocer la verdad.

El contacto telefónico con José fue muy emotivo desde el inicio: “Si soy su padre, que no tenga ninguna duda que bajaré a verla en su seguridad”, le dijo él antes de conocer el resultado, intentando transmitir calma y apoyo. Verónica, visiblemente nerviosa, respondió: "Sí", mientras se preparaba para descubrir la verdad.

El resultado del test de ADN

El momento culminante llegó cuando se anunciaron los resultados oficiales: "Obtenidas y analizadas las muestras biológicas de la paciente Verónica Rincón Vaz y de José R.R. con objeto de determinar su relación de parentesco, el test de ADN concluye que no son padre e hija".

La reacción de Verónica no se hizo esperar. Entre sollozos, confesó: "Me rindo, Jorge. No quiero más ya. No creo que lo vaya a encontrar nunca en la vida... Es muy difícil". Sin embargo, a pesar de la desilusión, la joven mantuvo la gratitud hacia José: "Que gracias, que gracias por hacerte la prueba y por mantener las esperanzas vivas en mí, que te lo agradezco en el corazón".

El bonito mensaje de José

José, por su parte, intentó transmitir palabras de consuelo: "Para mí me ha sido un orgullo tener una hija como ella". Ambos coincidieron en que, aunque el camino ha sido complicado, la búsqueda del origen familiar sigue siendo un proceso emocionalmente intenso.

La negativa del ADN marca un nuevo capítulo en la historia de Verónica, que ya había vivido la incertidumbre de su primer análisis semanas atrás, y subrayan la complejidad de seguir indagando sobre su verdadero origen. Aun así, tanto ella como el equipo del programa insisten en no perder la esperanza, mientras reflexionan sobre los recuerdos y posibles pistas que puedan ayudar en su búsqueda.