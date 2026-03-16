Los nervios de Verónica al ver la investigación hasta llegar a un posible padre biológico

El ADN del supuesto padre de Verónica da negativo… ¡pero un nuevo hombre se someterá a la prueba!: “Ojalá sea mi hija"

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Verónica acudió al programa 'El diario de Jorge' en busca de su padre biológico después de descubrir que el hombre que la había criado no lo era hace varios meses. Gracias a las investigaciones del equipo del programa descubrió que uno de los posibles progenitores accedió a someterse a una prueba de ADN para confirmar la paternidad, pero el resultado fue negativo.

Tras conocerse el desenlace, un nuevo hombre apareció dispuesto a realizarse el test genético con la esperanza de comprobar si es realmente el padre de la joven, dejando el caso abierto a la espera de nuevos resultados. Este nuevo hombre coincidía con las características desveladas: un hombre feriante que se llamase José y que es de Cervera.

Este hombre se ha sometido a una prueba de ADN para esclarecer si es el padre biológico de Verónica o no. Su sobrina, Ainhoa, puso en alerta al programa tras ver un parecido con su tía a la mujer: "El resto de datos también coinciden y decido contarle lo que está pasando", explicaba.

"Será un orgullo si es mi hija"

Tras ver la foto de Encarni, José reconoce que sí la conocía y por eso quiere realizarse la prueba. La familia del hombre reconoce tener una "corazonada" de que Verónica puede ser su hija. Tras escuchar esto, la mujer se ha emocionado: "Todo me llega al corazón, coinciden tantas cosas... No me esperaba que se lo tomaran bien", decía ella.

"Me emociona mucho", reconocía Verónica antes de conocer el resultado de la prueba de ADN, que será desvelada en 'El diario de Jorge' mañana. Además, tanto ella como José esperan que el resultado sea positivo: "Si me dicen que es mi hija, será un orgullo y un regalo para mí", continuaba ella sin saber qué pasará en el programa. ¿Descubrirá por fin Verónica sus orígenes en el programa? Mañana se resolverá uno de los casos más inquietantes de la historia de 'El diario de Jorge'.