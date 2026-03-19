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Chloe Wallace, la directora del documental de Aitana, ha denunciado en sus redes sociales lo que, en sus palabras, supone “el regreso definitivo de la delgadez extrema” tras la alfombra roja de los Óscar. En su publicación, Wallace habla en primera persona de su trastorno de la conducta alimentaria, cuestiona el uso indebido de medicamentos como Ozempic y defiende la diversidad corporal, subrayando la importancia de aceptar y normalizar todo tipo de cuerpos.

En 'El tiempo justo' abordan este debate, donde Alexia Rivas relata las críticas que recibe en redes sociales por su físico: "A mi me machan día tras día por la delgadez y me ponen comentarios como comete un cocido, eres todo huesos o anoréxica. Es mi constitución, yo no hago nada para estar más delgada, hago tres comidas al día y el cocido es mi comida favorita, como muchísimo, se asustaría la gente".

Alexia Rivas: "Me parece mal es la delgadez impuesta, que te impongan adelgazar"

Alexia denuncia además los estándares físicos impuestos en algunos sectores, como la moda: "Lo que si me parece mal es la delgadez impuesta, que te impongan adelgazar. Si tu tienes una constitución te digan tu no puedes hacer esta pasarela porque tienes que adelgazar cinco kilos. Me parece peligrosísimo porque hay muchas niñas sufriendo por esto y da igual que yo peses poco y tu pese más".

Por su parte, Anita Williams también comparte su experiencia personal: "En mi adolescencia yo tuve anorexia, al final es la sociedad hemos crecido con unos estándares de belleza totalmente falsos".