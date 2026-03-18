Un patrimonio valorado en 300 millones de euros: la herencia que recibe el hijo secreto de Raffaella Carrà

En 'El tiempo justo' hemos podido averiguar la increíble herencia que la artista dejó para su único heredero

Rappel habla del hijo adoptivo de Rafaella Carrá tras conocerse su identidad: "Ha sido su mano derecha"

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Gian Luca Pelloni hereda de la gran Raffaella Carrà un patrimonio valorado en 300 millones de euros. El único heredero de la artista italiana, su hijo adoptivo, recibe las diferentes propiedades que tiene repartidas por todo el país.

Rappel detalló en 'El tiempo justo' que Carrà tenía un hijo secreto que decidió adoptar por el cariño que le tenía. Es Pelloni quien se ha quedado los derechos para poder explotar de ella su imagen, lo que le convierte en el único heredero de la artista.

Tres enormes casas y los derechos de imagen y de autor

Tres casas repartidas por toda Italia pasan a ser parte del hijo adoptivo de la artista de éxitos como 'Fiesta' o 'Far l'amore'. Una de estas viviendas está situada en una de las zonas más exclusivas de Roma. Como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, la mansión cuenta con un enorme salón, nueve baños, una gran cocina y una zona de relajación que hacen que el precio por adquirirla ronde los 2 millones de euros.

Pero también hemos podido saber que el heredero de Carrà tiene un apartamento en un pueblo medieval de la Toscana. Eso, sumado a los derechos de imagen y de autor de sus obras -la cantante consiguió vender 60 millones de discos-, hacen que el patrimonio de la artista sea único.