El gaditano habla con Álex Álvarez tras las duras declaraciones del que fuera su pareja musical

Lucas desvela los peores momentos de 'Andy y Lucas': problemas económicos, polémicas y menosprecios de la industria

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Tras su largo conflicto personal y profesional, Andy sigue centrado en su música y descarta por completo reencontrarse con Lucas. El gaditano cierra la puerta a volverse a ver con su pareja musical y así retomar su relación.

Ahora, es Lucas González - que se abrió como nunca en 'Me quedo conmigo', que podemos ver en Mediaset Infinity- quien ha opinado sobre las durísimas declaraciones. Lo ha hecho con Álex Álvarez, periodista de 'El tiempo justo', en una conversación telefónica donde habla con total sinceridad. "Pues mira, a lo mejor soy una persona que tiene alma grande y sé perdonar. No guardo rencor", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El que fuera pareja musical del dúo que interpretó éxitos como 'Tanto la quería', 'Celos' o 'Y en tu ventana' admite que no tiene redes sociales para mantener su salud mental. "Como no tengo redes, no sigo mucho las cosas que suceden de Andy o deja de decir, porque tampoco quiero que me afecten. Entonces también lo tengo en mi casa como una regla para que seamos felices todos", aclara.

Lucas: "Llegará mi momento"

Además, ha recordado sus buenos momentos con Andy. "He vivido muchas cosas bonitas con él, nos conocemos desde que éramos niños", asegura al periodista. Eso sí, Lucas aclara que ahora está centrado en otras cosas más importantes. "Yo me quiero poner bien con mi nariz, yo estoy esperando mi momento, que llegará mi momento", agrega.

Sobre una posible vuelta del dúo musical, Lucas lo tiene bastante claro. "Eso todavía hay que sentarse a pensarlo mucho. Tiene que pasar mucho tiempo, que se oxigene todo, que se enfríe todo, que es lo que yo estoy haciendo", asegura.