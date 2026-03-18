Así ha sido el conflicto que se ha vivido entre las dos amigas en 'El diario de Jorge'

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Saray y Naiara atraviesan un momento bastante duro en su amistad. La segunda ha acudido a 'El diario de Jorge' con la intensión de poner fin a su conflicto con la otra, a quien acusa de apartarse de ella durante su embarazo.

Ella cree que su íntima amiga -con la que ha crecido y ha vivido momentos únicos- no estuvo al cien por cien en uno de los momentos más bonitos. Dice que lo primero que hizo Saray tras dar a luz fue "irse de fiesta", algo que todavía no ha podido superar y con lo que no ha dudado en atacarle. Pero Naiara está convencida de que hay algo que todavía es más problemático en su relación de amistad: su novio.

El novio de Saray se enfrenta a Naiara tras sus duras críticas

David, la pareja de Saray, escuchaba en directo cómo Naiara le criticaba en el plató del programa de Telecinco. Y más tarde ha entrado Saray dispuesta a arreglar las cosas. "Has hablado mal de mí", le echa en cara a David.

"No has llevado la razón en nada de lo que has hablado. La relación de Naiara conmigo se enfrió antes de empezar con mi novio", aclara Saray como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Su amiga no ha dudado en lanzar reproches contra ella por su pareja. Pero Naira ha criticado al mismo tiempo a Saray por la misma cuestión, ya que cree que su novio "le habla y le trata mal". "No tengo palabras para su novio, es de 'lo peorcito' que hay", señala.